Аляска – новата Ялта или просто логична развръзка

Както и тогава, и сега, Великите сили – в лицето на Русия и САЩ, ще имат последната дума

Зеленски не е в позиция да изисква, а ще е в ролята на съобразяващ се с вече взети решения

Великобритания отново иска да е основно действащо лице, но Тръмп явно не мисли така

В последните си изказвания вицепрезидентът Джей Ди Ванс отново подкрепи позицията на президента Доналд Тръмп, изисквайки по-голяма роля на Европа във финансирането на Украйна срещу Русия.

Думите му, че американците са „уморени“ да харчат данъците си за в чужбина и че Вашингтон е „приключил с финансирането“ на Киев, до голяма степен, дават и отговор на въпроса какво може да се очаква от срещата в петък между Доналд Тръмп и Владимир Путин.

Въпреки че след тази в Лондон, на която присъстваха британският външен министър Дейвид Лами, Ванс, украински и европейски пратеници - съветници по национална сигурност, украинският президент Володимир Зеленски получи подкрепа – както от Европейския съюз, така и от НАТО, в действителност изказването на Ванс, както и думите на Тръмп, че всяко мирно споразумение между Русия и Украйна вероятно ще включва "някаква размяна на територии", все повече насочват към посоката, която ще поеме разговорът в Аляска на 15 август.

Вашингтон ясно заявиха, че работят и по евентуална тройна среща между президентите на Русия, Украйна и САЩ, но на следващ етап, след двустранната, което ясно говори, че Зеленски не е в позиция да изисква, а ще е в ролята на съобразяващ се с вече взети решения.

От Европа сигналите са доста по-различни, като лидерите от Стария континент заявиха в съвместна декларация, че пътят към мира може да бъде определен само с участието на Украйна, отхвърляйки и всякакви териториални отстъпки към Русия. Те настояват САЩ да се консултират с тях преди 15 август, за да са наясно предварително каква ще е позицията им.

Вече се чуват и опасения, че Аляска може да повтори Ялта, по-точно, руската страна отново да постигне по-голям успех, налагайки се над Тръмп сега (тогава над Чърчил и Рузвелт) по важни въпроси, особено тези, касаещи Украйна и нейното бъдеще (а тогава - следвоенна Европа).

Както и тогава, и сега, Великите сили – в лицето на Русия и САЩ, ще имат последната дума. Разликата е, че Великобритания (иззела функциите на изразяваща единната позиция на Европа по отношение на войната в Украйна) отново иска да е основно действащо лице, но последните месеци, а и въобще откакто стъпи на власт, показват, че Тръмп явно не мисли така.

Дали това е плод само на конкретната ситуация и агресивния стил на Лондон, който видно – по всякакъв начин и постоянно, подстрекава Украйна, в частност – Зеленски, да не правят никакви компромиси, дори с цената на безкрайни военни действия, загуби и все по-невъзможно излизане от войната - поне с вдигната глава, или е плод на по-дълбоки размествания в иначе стабилно свързаните пластове през годините между двете страни, тепърва ще се изяснява, като вероятно срещата в Аляска е само пореден епизод от настъпилото през последните месеци охлаждане между тях.

В тази сложна обстановка дойде и изказването, направено от кмета на Киев Виталий Кличко – считан за един от основните критици на украинския президент, който подкрепи постигането чрез преговори между САЩ и Русия на решение за войната в Украйна. Думите му, че е необходимо дипломатическо решение, защото всички в страната му са уморени от войната, а голяма част е окупирана от Русия, са красноречиви.

Именно Кличко е сочен за фаворит при следващи президентски избори в страната, среща одобрение и в САЩ, за разлика от евентуалните други кандидати – бившият главнокомандващ Въоръжените сили на Украйна Валерий Залужни, който е считан за твърде близък до лидерите на Европа, което не се харесва отвъд Океана, както и бившият президент Петро Порошенко, който обаче натрупа през годините освен милиони долари, и отрицателен рейтинг.

Колкото повече наближава срещата в Аляска, толкова повече се затяга и примката около Зеленски. Самият той отлично съзнава, че въпреки категоричната подкрепа на Великобритания и по-голямата част от ЕС, козовете са в САЩ и Русия. Днес (бел.авт. вторник) се появи и информация, че украинският президент вече е дал крачка назад, като е заявил пред европейските лидери, че няма да се съгласи Украйна да отстъпи още територии, но може да се споразумее с руснаците да запазят част от завзетите вече земи, по-конкретно - територии в Луганск, Херсон, Донецк, Запорожие и Крим.