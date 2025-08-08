Ердоган: Турция ще продължи решително да укрепва връзките си с африканските народи

Още по темата: Ердоган: Анкара се надява на устойчиво прекратяване на огъня между Израел и Иран 24.06.2025 16:02

Никоя държава с глобална визия не може да игнорира африканския континент

Турция ще продължи решително да укрепва връзките си с африканските народи. Това каза турският президент Реджеп Тайип Ердоган, съобщава Анадолската агенция.

Ердоган добави, че турските компании са завършили успешно много проекти, които ще допринесат за постигане на целите за развитие на Сенегал.

„Никоя държава с глобална визия не може да игнорира африканския континент. Ние не сме страна, която едва наскоро е открила африканския континент. Имаме дълбоки исторически и човешки връзки с този континент, датиращи от 10-ти век. Няма нищо по-естествено и правилно за Турция от това да развива отношения с братята си в Африка. Всеки, който критикува партньорството между Турция и Африка, иска да заключи страната ни в плитки води. Ние отхвърляме арогантния, пренебрежителен подход към африканския континент, пропит с ориентализъм. Независимо какво казва основната опозиционна партия, ние ще продължим решително да укрепваме приятелските и братски връзки с африканските народи”, добави Ердоган.

„Винаги сме уважавали смелата и решителна позиция на Сенегал срещу израелските зверства. Солидарността на Сенегал с палестинския народ служи като пример за много страни. Сенегал пое отговорност и не обърна гръб на своите палестински братя. Сенегал, който винаги е подкрепял нашите инициативи в Организацията на обединените нации, председателства Комитета за упражняване на неотменимите права на народа на Палестина от 1975 г. Затова днес, като две мюсюлмански братски държави със сходни възгледи, можем да говорим по-силно на международни и регионални платформи. Нашата борба ще продължи, докато геноцидът в Газа приключи и докато онези, които осъждат невинни деца на глад и смърт, не бъдат подведени под отговорност за действията си. Отговорните определено ще отговарят пред закона и историята за смъртта на тези невинни деца“, каза още Ердоган.