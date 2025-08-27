Инспектори на Международната агенция за атомна енергия пристигнаха в Иран

Още по темата: Иран ще може да възобнови обогатяването на уран до няколко месеца, заяви шефът на МААЕ 29.06.2025 12:25

Инспектори на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) пристигнаха в Иран със съгласието на Върховния съвет за национална сигурност на страната, заяви министърът на външните работи Абас Арагчи, цитиран от иранската новинарска агенция ИКАНА, предаде БТА.

"Все още няма окончателно споразумение за сътрудничество с МААЕ", каза Арагчи и добави, че "смяната на горивото на ядрения реактор в атомната електроцентрала "Бушехр" трябва да се извърши под надзора на инспектори от международната агенция".

Говорител на германското външно министерство заяви днес на пресконференция, че не е изключена възможността за връщане на санкциите на ООН срещу Иран, но посочи, че Франция, Великобритания и Германия ще продължат да търсят дипломатическо решение, отбелязва Ройтерс.

Вчера представители на трите европейски държави, известни като Е3, проведоха разговори с Иран, за да опитат да възродят дипломатическите преговори във връзка с ядрената програма на страната, но те приключиха без ясен резултат.

Генералният директор на МААЕ Рафаел Гроси получава специална полицейска защита от Австрия след вероятна заплаха, потвърди днес базираната във Виена международна агенция, съобщи Асошиейтед прес. Това идва в момент на засилващо се отново напрежение около ядрената програма на Иран.

Гроси, който планира да се кандидатира за генерален секретар на ООН, е под защитата на австрийските специални полицейски части "Кобра", занимаващи се с операции по борба с тероризма, спасяване на заложници и реагиране на масови стрелби.

В Австрия агентите на "Кобра" са известни с това, че охраняват президента и канцлера, както и посланиците на САЩ и Израел.

"Можем да потвърдим, че Австрия е предоставила екип на "Кобра", но не можем да кажем откъде е дошла конкретната заплаха", каза говорител на МААЕ.

Американският в. "Уолстрийт Джърнъл" първи съобщи за допълнителната охрана за Гроси - аржентински дипломат, популяризирал МААЕ с посещенията си в Украйна след пълномащабната инвазия на Русия през 2022 г. и работата на международната агенция по отношение на Иран.