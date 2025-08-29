Как една ракета промени бойната авиация на човечеството

„Sidewinder“ унищожава руските МиГ-ове като мухи

СССР краде от Щатите едно от най-успешните оръжия на 20-ти век

През 1958 г. въздушна битка между Китай и Тайван позволява на СССР да получи секретна американска ракета като трофей. Но нейната конструкция буквално шокира руските военни. Министърът на отбраната Малиновски изпраща „Sidewinder“ в конструкторското бюро „Торопов“ със заповед да проучи и копира американската ракета, която унищожава руските МиГ-ове като мухи.

Няма нищо изненадващо в кражбата на чужда технология – това е един от основните елементи на шпионажа и глобалната конкуренция. Особено в ерата на Студената война, която всеки момент заплашва да стане реална. И двете страни взаимно си крадат военни тайни.

Ядрената бомба на СССР е създадена с помощта на откраднати чертежи в САЩ, първият стратегически бомбардировач Ту-4 е точно копие на B-29 Superfortress. САЩ копира технологията за надеждност на „Калашников“, както и системата за управление на оръжията на МиГ-25, а също и технологията на безшумните съветски подводници. Но никоя от кражбите не променя войната така, както копирането на ракетата „Sidewinder“. Защото в света до този момент няма инфрачервено насочване.

Лъчево насочване

Първата ракета „въздух-въздух“ в Съветския съюз, К-5, влиза на въоръжение през 1957 г., но е обемиста и неточна, защото системата, която я насочва към целта използва радар. В резултат на това К-5 уцелва бавни и големи бомбардировачи, но не може да улучва маневрени цели.

Съветските инженери от конструкторското бюро „Торопов“ са шокирани от китайския трофей. Те се възхищават не само на технологиите на бъдещето, но и на простотата на конструкцията на ракетата „Sidewinder“. Един от тях нарича копирането ѝ „университетът, който промени съветската ракетна техника, подобри образованието ни и обнови целия подход към производството на ракети“.

На СССР му отнема 2 години, за да създаде копие на „Sidewinder“. През 1960 г. е приета на въоръжение като ракета „въздух-въздух“ К-13, първата съветска ракета с инфрачервено насочване. Копирането на американската е толкова прецизно, че частите на двете си пасват напълно. К-13 се превръща в основна ракета на СССР, Китай и всички социалистически страни.

Инфрачервеното насочване напълно променя подхода към въздушната война. Всички маневри, обучение на пилоти, бойна далечина и средства за отбрана в света са заменени с ракета, която безмилостно преследва целта. А копирането на американците свежда до нула въздушното превъзходство на Запада.

СССР продължава да следи развитието на САЩ в тази област, които са натрупали негативен боен опит във Виетнамската война срещу МиГ-21. Оказва се, че електрониката на вакуумните тръби на „Sidewinder“ е ненадеждна. Ниската чувствителност на инфрачервената глава и слабия обхват изискват високо ниво на подготовка на пилота, който трябва идеално да застане срещу целта.

Да ограбиш НАТО

Ракета „AIM-9B-FGW Mod.2“ в ръцете на техник в база на НАТО.

През 1969 г. в германските бази на НАТО се появява новото поколение „Sidewinder“ (AIM-9B-FGW Mod.2). Ракетата е оборудвана с усъвършенствана електроника, ново охлаждане на насочващата глава и подобрена оптика, в резултат на което модерната ракета е по-малко вероятно да обърка топлата земя, облаците и слънцето с вражески самолет.

И разбира се, КГБ краде и нея. Вербуван немски конструктор се промъква в авиобаза Нойберг през нощта, където е посрещнат от вербуван пилот от западногерманските военновъздушни сили. Двете „руски“ момчета качват чисто новия „Sidewinder“ на огромен „Mercedes“.

Дългата ракета не се побира в купето, затова чупят задното стъкло и я търкулват в дома на конструктора с бойната глава, която стърчи навън докато я превозват. След това конструкторът изпраща ракетата на КГБ по немска поща в голям товарен сандък. За добре свършената работа агентите получават 700 000 долара от Москва и затвор в Германия.

Въпреки че СССР получава напълно функционална „AIM-9B FGW Mod.2“, Москва и нейните съюзници печелят малко от новата ракета. През 1973 г. СССР приема на въоръжение по-модерната К-13М. Единственото ѝ подобрение е използването на сгъстен газ за охлаждане на инфрачервената глава за насочване. Но руснаците не успяват да копират електрониката - изостават с години от Запада в областта на разработването на микрочипове.

Ново поколение

Ракетата „Sidewinder“ е една от най-добрите самолетни ракети на човечеството, има 270 свалени цели и все още е на въоръжение, подобно на съветските и китайските си аналози. Ракетата продължава да сваля: през 2023 г. американски прехващач сваля китайски балон, през 2024 г. F-15 сваля с ракета хуситски дронове.

Съветската К-13 в момента атакува цели в Азия, Африка, Близкия изток, излитайки от крилете на изтребители на десетки държави. СССР и Русия разработват нови поколения ракети от серията К (П) без „помощта“ на американците.

Надпреварата във въоръжаването с ракети „въздух-въздух“, която „Sidewinder“ започва преди 70 години, продължава. Вашингтон, Москва и Пекин се опитват да откраднат всякакви военни тайни един от друг в момента. Но днес е по-вероятно открадната ракета да бъде транспортирана на флашка, отколкото в кола.