„Хамас” приема предложеното споразумение за прекратяване на огъня с Израел и освобождаване на заложниците

Споразумението включва спиране на израелските военни операции за 60 дни

„Хамас” е приел предложението на Израел за 60-дневно примирие, което включва освобождаването на половината от заложниците, държани в Газа, и освобождаването на някои палестински затворници от Израел, съобщи египетски официален източник, цитиран от Reuters.

Висшият представител на „Хамас” Басем Наим потвърди одобрението на предложението от страна на организацията, като написа във Facebook:

„Движението предаде одобрението си за новото предложение, представено от посредниците.“

От Израел нямаше официален отговор, но в видео от кабинета си премиерът Бенямин Нетаняху заяви:

„Аз, както и вие, чувам съобщенията в медиите и от тях може да се направи едно впечатление – "Хамас" е под огромен натиск.“

Египетски официален източник заяви, че споразумението включва спиране на израелските военни операции за 60 дни и очертава рамка за всеобхватно споразумение за прекратяване на конфликта, който продължава от почти две години.

Източник, запознат с преговорите, пожелал анонимност, заяви, че предложението е много подобно на по-ранен план, представен от специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф, който Израел е приел.