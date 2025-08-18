Тръмп призовава за възможно най-бързо унищожаване на „Хамас”, за да се върнат заложниците

Още по темата: "Хамас" отхвърли плана на Израел за преместване на цивилни към южната част на Газа 17.08.2025 14:25

Президентът на САЩ Доналд Тръмп призова за възможно най-бързо унищожаване на радикалното палестинско движение Хамас, тъй като само това, според него, ще позволи освобождаването на заложници, държани в ивицата Газа.

„Ще видим завръщането на останалите заложници едва, когато „Хамас” бъде победен и унищожен! Колкото по-скоро се случи това, толкова по-големи са шансовете за успех“, написа Тръмп в Truth Social.

Ситуацията в Близкия изток рязко се влоши след проникването на въоръжени поддръжници на „Хамас” от ивицата Газа на израелска територия на 7 октомври 2023 г., съпроводено с убийството на жители на гранични селища и залавянето на над 250 заложници.