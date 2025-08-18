Тръмп: Ще сложа край на конфликта в Украйна въпреки критиките

Още по темата: Русия все по-често изпробва нови видове наземни дронове във войната с Украйна 18.08.2025 16:46

Конфликтът в Украйна никога нямаше да се случи, ако бях президент

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е решен да сложи край на кризата в Украйна въпреки всичките си критици.

„Конфликтът в Украйна никога нямаше да се случи, ако бях президент. Знам точно какво правя и не ми трябват съвети от хора, които са работили по всички тези конфликти години наред и не са успели да направят нищо, за да ги спрат. Те са „глупави“ хора, лишени от здрав разум, интелигентност и разбиране, които само усложняват разрешаването на тази катастрофа между Русия и Украйна“, написа Тръмп в социалната мрежа Truth Social. „Въпреки всичките ми лекомислени и много завистливи критици, ще се справя с това - винаги го правя.”