Русия все по-често изпробва нови видове наземни дронове във войната с Украйна

Русия експериментира с безпилотни ракетни установки, ховърборди и кутия на колела

Руски официални лица заявяват, че искат да увеличат експоненциално производството на безпилотни бойни дронове. Украинската индустрия за дронове е разработила широка гама от нови безпилотни наземни превозни средства, но руските сили също внедряват иновации със свои собствени проекти, пише Bussines Insider.

Докато Москва тества дистанционно управляеми наземни оръжия от началото на войната, през това лято се появиха по-широка гама от елементарни – и понякога необичайни – проекти.

Вземете например дистанционно управляемия четириколесен бъги, който проруските Telegram канали нарекоха „щурмова“ дрон Termit от батальон на 58-а гвардейска комбинирана армия.

Вместо оръжейна система, той е оборудван със стол, на който може да се настани един войник. В задната му част могат да се съхраняват оръжия, храна и контейнери с вода, пише в публикация от сряда популярният руски Telegram канал Military Informant.

Забележително е, че този вариант на дрона Termit оставя войника напълно незащитен.

Друг уникален тип руски логистичен наземен дрон беше заснета наскоро от украински дрон с изглед от първо лице. Клип, публикуван в неделя от украинския активист за финансиране на дронове Серхий Стерненко, показва, че руският дизайн по същество представлява отворена кутия на колела.

Стерненко написа, че наземният дрон е бил унищожен и е транспортирал провизии близо до фронтовите линии.

В четвъртък руска страница, посветена на бронирани и артилерийски системи, публикува схеми на верижна безпилотна ракетна система с многократно изстрелване, която може да изстрелва 10 боеприпаса едновременно.

Страницата Bvtv.Info пише, че наземният дрон е разработен от инженерна фирма със седалище в Москва.

Дронът прилича на TOS-1A, съветска ракетна система с многократно изстрелване, монтирана на танково шаси и управлявана от екипаж от трима души. TOS-1A обаче има 30 цеви, три пъти повече от новия дрон.

Руските сили също експериментират с пренасянето на експлозиви чрез дистанционно управляеми ховърбордове. Популярен руски военен блогър, Two Majors, публикува през април няколко клипа на наземен дрон, построен с два ховърборда.

„Те могат да се използват като камикадзе превозни средства, като превозни средства с димна завеса, като самоходни превозни средства за наблюдение и дори за разминиране“, пише Telegram каналът, призовавайки последователите си да дарят такива скутери на руската армия.

Друг руски Telegram канал, Victory Drones, публикува през май изображения на подобни наземни дронове, оборудвани с противотанкови мини TM-62.

„Основните предимства на такива дронове са стабилността, осигурявана от жироскопи, и ниската цена, което позволява да се използват в масов мащаб“, пише в канала.

След това има и „Dronobus“. На 8 август руската държавна информационна агенция ТАСС публикува снимки на наземен безпилотен автомобил, който действа като мобилен кораб-майка за оптични дронове за атака.

ТАСС пише, че руски инженери от отбраната разработват Dronobus, който според агенцията може да побере два оптични дрона с кабели с дължина 15 км.

Руските сили от години произвеждат нови наземни дронове, като например платформа на вериги с противотанкова ракетна система „Корнет“, която според една единица е тествана през март 2023 г.

Но появата на по-разнообразни дизайни идва в момент, в който Москва и Киев се борят за всяко възможно предимство с безпилотни наземни превозни средства.

През април руският министър на отбраната Андрей Белоусов заяви, че руски фирми и доброволчески организации са разработили „няколкостотин наземни роботизирани системи“.

„Тази година планираме да доставим още повече“, каза Белоусов.

Междувременно Украйна мобилизира ресурси за разработване на свои нови наземни бойни дронове, които да се използват за обстрел на вражески позиции, евакуация на ранени, събиране на разузнавателна информация или хвърляне на експлозиви.

Наречени „железни войници“ от украински официални лица, използването на такива бойни системи става все по-важно, тъй като продължителната война изчерпва запасите на Украйна от свежи войски.

Украйна твърди, че нейните войници са в неравностойно положение от три към един в полза на Русия.