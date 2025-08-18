Северна Корея изпраща нови танкове „Чонма-2” за борба с Украйна

Северна Корея вече е изнесла широка гама от машини за Русия

Началникът на украинското военно разузнаване генерал-лейтенант Кирил Буданов съобщи, че Корейската народна армия се готви да изпрати от петдесет до сто бойни машини и техните екипажи в подкрепа на продължаващите руски военни усилия на украинския театър на военните действия, включително както основния боен танк „Чонма-2“, така и бронетранспортьора БТР-80. Северна Корея вече е изнесла широка гама от машини за Русия, включително пускови установки за балистични ракети , противотанкови машини, системи за противовъздушна отбрана и БТР-80, пише Military Watch Magazine.

„Чонма-2“ обаче би представлявал значителна ескалация на участието на Корейската народна армия на театъра на военните действия. Докато Северна Корея е изнасяла основни бойни танкове в миналото, включително за използване в ирано-иракската война , разполагането на местно произведени танкове заедно с техните екипажи е безпрецедентно развитие. Буданов отбеляза, че това би предоставило на Корейската народна армия опит в мащабна съвременна война, подчертавайки, че само три държави в момента притежават такива оперативни знания на разширена фронтова линия и в конфликт, който мобилизира почти всички налични военни средства, а именно Русия, Украйна и Северна Корея.

Преди 2020-те години на миналия век севернокорейските танкови конструкции се смятаха за доста изостанали от най-съвременните, като въвеждането на Chonma-2 в експлоатация в началото на новото десетилетие отбеляза трансформативна промяна в позицията на отбранителния сектор на страната в тази област, тъй като бяха постигнати много значителни постижения в различни области на отбранителното производство. Очаква се класът танкове да има ясно предимство пред по-голямата част от бронираните машини, разположени от двете страни, включително благодарение на система за активна защита - подсистема, която никой украински танк не използва и която малък брой руски танкове започнаха да интегрират едва от края на 2024 г. Такива системи използват радари, за да наблюдават непрекъснато околната среда за входящи заплахи и при откриване на входящи снаряди автоматично ги проследяват, изчисляват траекториите им и разполагат защитни боеприпаси, за да ги прихванат и унищожат - по този начин предотвратявайки удара им в танка. Системата за активна защита на Северна Корея беше видяна за първи път в употреба на кадри, публикувани през юли 2023 г. Интеграцията на системата отразява по-широкото ниво на усъвършенстване на новото севернокорейско превозно средство.

„Чонма-2” ще бъде единственият изцяло нов дизайн на основен боен танк след Студената война, използван в украинския театър на военните действия, като руските, украинските и танковете на НАТО са варианти или производни на дизайни от ерата на Студената война. Всички активни руски и украински дизайни са варианти или производни на Т-54 и Т-64, влезли в експлоатация съответно през 40-те и 60-те години на миналия век, за разлика от Северна Корея, която, подобно на съседите си Китай, Япония и Южна Корея, продължава да разработва изцяло нови дизайни.

"Чонма-2" интегрира термовизионни мерници както за стрелеца, така и за командира, докато управлението на огъня включва екран с няколко бутона, които изглеждат като система за управление на битката с усъвършенствани функции за позициониране - нещо, което малко класове танкове в света имат. Потвърдено е, че танкът има достъп до три отделни вида снаряди, а именно бронебойни, стабилизирани с перка, изхвърлящи саботи (APFSDS), високоексплозивни противотанкови (HEAT) и високоексплозивни осколъчно-фугасни снаряди, като снарядът APFSDS е с модерен дизайн с отлично съотношение дължина към диаметър, което показва много висока проникваща способност. По-голямата дължина показва по-структурно ефективен дизайн на сабота, позволяващ му да преодолее по-голяма дълбочина на бронята в полезрението.

Като цяло, „Чонма-2” ще бъде най-боеспособният клас основни бойни танкове, използвани срещу Украйна, като позицията му срещу най-способните руски танкове като Т-90М и Т-80БВМ остава несигурна.

Ако танкът е достатъчно добър, остава сериозна вероятност да бъдат направени значителни експортни поръчки за въоръжаване на руската армия, тъй като въпреки напредъка в увеличаването на производството на танкове, въоръжените сили все още губят танкове много по-бързо, отколкото могат да ги попълнят в момента. Това доведе до все по-критично изчерпване на запасите от танкове от съветската епоха. Такъв износ би могъл да бъде голям плюс за танковата индустрия на Северна Корея, генерирайки потенциално доходоносни приходи и интерес от повече клиенти от по-далечни райони.