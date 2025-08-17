Тръмп: Голям напредък по отношение на Русия (обзор)

След срещата в Аляска

Разговорите били много продуктивни

Президентът на САЩ Доналд Тръмп съобщи днес за “голям напредък” с Русия в навечерието на срещата му с украинския президент Зеленски и евролидери в Белия дом, предадоха световните медии.

“Голям напредък по отношение на Русия. Останете на линия!”, написа днес републиканецът лаконично в социалната си мрежа “Трут соушъл”.

Този коментар беше направен два дни след тричасовата среща на върха на Тръмп с президента на Русия Владимир Путин във военна база в Анкоридж в Аляска.

Междувременно пратеникът на Тръмп Стив Уиткоф коментира пред CNN, че руският президент Владимир Путин направил отстъпки по искането си за украинска “размяна на територии” по време на срещата си на върха с президента на САЩ. “Руснаците направиха някои отстъпки по отношение на всичките пет региона”, каза Уиткоф, добавяйки, че въпросът ще бъде обсъден с украинския президент Зеленски по време на посещението му в Овалния кабинет в понеделник. “Надяваме се, че можем да се справим и да вземем някои решения точно тогава”, каза той.

Според специалния пратеник на САЩ, руският президент Владимир Путин се е съгласил да позволи “солидни гаранции за сигурност” за Украйна като част от потенциално мирно споразумение. Той каза, че Путин се е съгласил и на “законодателно укрепване” на забраната Русия да навлиза в други територии - в Украйна или другаде в Европа - като част от потенциалното мирно споразумение.

Държавният секретар Марко Рубио пък нарече срещата на върха Русия-САЩ в Аляска много продуктивна.