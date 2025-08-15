Азербайджан изпрати електротехническо оборудване на Украйна

Още по темата: Украйна иска Азербайджан да стане неин "Газпром" 14.07.2025 18:49

Азербайджан изпрати поредна пратка хуманитарна помощ, състояща се от електрическо оборудване, в Украйна, съобщи държавната агенция на страната АЗЕРТАДЖ.

В съответствие със заповед, подписана от президента Илхам Алиев на 11 август 2025 г., пратката е била изпратена от Министерството на енергетиката. Тя включва близо 90 хиляди метра електрически кабели и проводници, както и 25 генератора и 7 комплекта трансформатори.

Партидата оборудване, изпратено в подкрепа на възстановяването на стабилното електрозахранване на районите, засегнати от продължаващата война в Украйна, е изпратена с конвой от 10 камиона. Съобщава се, че пратката е на обща стойност 2 милиона щатски долара. През следващите дни ще бъде изпратена още една.

Азербайджан вече е изпращал хуманитарна помощ на Украйна, свързана с електроенергийната инфраструктура. Общата стойност на хуманитарната подкрепа на Баку за Киев, надхвърля 44 милиона долара.