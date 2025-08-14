Индия заяви, че покупките на оръжие от САЩ продължават по план

Ню Делхи изрази в четвъртък надежда за развитие на отношения със Съединените щати, основани на взаимно уважение и общи интереси, стремейки се да облекчи опасенията от влошаване на връзките, след като Вашингтон наложи високи мита.

Делегация на САЩ по въпросите на отбранителната политика ще проведе разговори с индийски представители в Ню Делхи през август, като покупките на оръжие от САЩ ще продължат по план въпреки напрежението в отношенията, съобщи индийското министерство на външните работи.

Миналата седмица Ройтерс съобщи, че Индия е преустановила плановете си за закупуване на нови оръжия и самолети от Съединените щати, а планирано пътуване на индийския министър на отбраната до Вашингтон е било отменено.

По-късно индийското правителство заяви, че съобщенията за преустановяване на преговорите са неверни.