Азербайджан изпраща хуманитарна помощ за 2 млн. долара в Украйна

На Министерството на енергетиката на Азербайджан ще бъдат отпуснати 2 милиона долара за предоставяне на хуманитарна помощ на Украйна. Съответният указ беше подписан от президента на републиката Илхам Алиев. Документът е публикуван на уебсайта на държавния глава.

Според постановлението, средствата ще бъдат отпуснати от резервния фонд на президента на Азербайджан, предвиден в държавния бюджет на страната за 2025 г. Парите ще бъдат използвани за закупуване и доставка на електрическо оборудване, произведено в Азербайджан.

Това не е първият път, в който Баку изпраща помощ на Киев. На 5 февруари Азербайджан вече отпусна 1 милион долара за хуманитарна помощ за Украйна. По това време средствата бяха изразходвани и за електрическо оборудване, произведено в републиката. Тогава беше отбелязано, че отношенията между двете страни са изградени на основата на приятелство и партньорство.

На 28 юли Украйна закупи за първи път азербайджански газ, който трябваше да бъде доставен по Трансбалканския коридор през България и Румъния. Споразумението беше сключено с компания от групата SOCAR – SOCAR Energy Ukraine.