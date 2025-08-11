Илхам Алиев осъди руските удари по азербайджански петролни и газови съоръжения в Украйна

Баку обмисля да започне доставки на оръжие за Киев

Президентът на Азербайджан Илхам Алиев осъди руските въздушни удари по азербайджански петролни и газови съоръжения в Украйна, но заяви, че сътрудничеството областта на енергетиката между Баку и Киев ще продължи, предаде Ройтерс, позовавайки се на изявление на пресслужбата на азербайджанския президент след телефонен разговор между Алиев и украинския президент Володимир Зеленски.

"По време на разговора двете страни осъдиха умишлените въздушни удари на Русия срещу депо за суров петрол, собственост на азербайджанската държавна петролна компания SOCAR в Украйна, както и срещу други азербайджански съоръжения и газоизмервателната станция, транспортираща газ до Украйна", се казва в изявление на пресслужбата на Алиев.

"Те (Алиев и Зеленски) изразиха увереността си, че тези атаки няма да попречат на енергийното сътрудничество между Азербайджан и Украйна", се посочва още в текста.

По-рано тази седмица Русия нанесе удари по депо за суров петрол и по газоизмервателна станция, използвана за внос на втечнен природен газ от САЩ и Азербайджан в близост до село Новосилске в украинската Одеска област, според източници и украински официални представители.

Украински представители казаха, че Русия е поразила газоизмервателната станция "Орловка" близо до границата с Румъния - в Измаилски район, през която минава втечнен природен газ за Украйна от Азербайджан. Трансбалканският газопровод минава и през България. В края миналия месец държавната енергийна компания на Украйна "Нафтогаз" съобщи, че е подписала първото си споразумение с азербайджанската компания SOCAR за внос на втечнен природен газ по Трансбалканския газопровод.

Азербайджанското издание „Калибър“, пише, че властите в Баку може да отменят ембаргото върху доставките на оръжие за Украйна заради руските удари по обектите на SOCAR. Според източници на медията, такова решение ще бъде взето, ако Москва продължи „агресивната си политика“ срещу интересите на Баку.

"Трябва да се отбележи, че руските въоръжени сили започнаха последователни удари по енергийните обекти на Азербайджан в Украйна. Тази ситуация принуждава Баку да предприеме контрамерки. Всичко това неминуемо ще доведе до още по-голямо задълбочаване на кризата в двустранните отношения", посочва изданието.