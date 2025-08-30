Bella ciao и сезонът на протестите

Тези хора – създателите на уж готварското предаване по 24 kitchen – нямат никакво чувство за мярка

Научаваме, че на 3 септември се свиква първият за сезона протест на угнетените и онеправданите

Не искам да си мислите, че следя 24 kitchen. Не, сакън! Обаче се случи така, че попаднах на някаква поредица с водещ Стенли Тучи. Сюжетът на повърхността е как Тучи обикаля Италия (откъдето били произхождали родителите му) и търси италиански рецепти за храна. Но това е само перфиден повод. Съотношението храна/пропаганда в поредицата е почти точно 1:1 – две щипки рецепти срещу две щипки пропаганда, плюс-минус в едната или другата посока. Защо, бе!

Така например научих, че Мусолини е обрекъл хората на глад, като ги лъжел, че спагетите ги правят отпуснати и лениви и даже импотентни. Ето защо партизанското движение било избрало за свой символ именно пастата. За тези, които не знаят що за партизани са били италианските, става дума за Resistenza Italiana – партизанска съпротива против германската окупация на северните части и марионетното правителство „Република на Сало“ след капитулацията на Мусолини през 1943. Движението е крайно разнородно в социално и идеологическо отношение – от комунисти, през дребни буржоа, та до католически свещеници. Давам тази информация за италианските партизани, защото ще ни бъде полезна по-нататък.

Иначе в поредицата на Стенли Тучи се говори за „храната за бедняците“, които били принудени от недоимъка да изобретяват кулинарни шедьоври с подръчни материали, за евтините курорти на работническата класа и за прочувствени антифашистки сбирки. Няма рецепта, няма храна в това предаване, която да не е идеологически обагрена по един или друг начин. Например дадена паста прилича на свещенически шапчици, защото еди-кога-си католическата църква имала влияние в този район и хората били антиклерикално настроени. А пък в Рим заможните класи не признавали карантиите и те се изхвърляли за радост на фукарията, и имало даже и капиталисти-кръвопийци, които плащали на работниците си не в пари, а в карантия.

Изобщо, зрителят остава с впечатление, че цялата прекрасна Италия воглаве с прочутата си храна е такава благодарение единствено на своя жив и креативен пролетариат, напук на всички експлоататори от патрициите до фашистите и капиталистите.

Тези хора – създателите на уж готварското предаване по 24 kitchen – нямат никакво чувство за мярка. Впрочем всичко си дойде на мястото, когато разбрах, че поредицата се продуцира от CNN. Не дочаках да изпеят Bella ciao, докато ядат пролетарска карантия в Трастевере, но със сигурност са я изпели. Знаете, тази стара партизанска песен от WW2 стана съвременен антикапиталистически и по принцип ляв химн след касовия сериал Casa de papel (Хартиена къща) на Netflix.

Чух, че Bella ciao – песен за млад партизанин, който желае да го погребат под цвете, – ни в клин, ни в ръкав, са пели и на един наш сравнително нов ивент, наречен „Голямата маса“. И тук, благодарение на моята предвидливост, вече знаем кои са италианските партизани и що е Resistenza Italiana. Само не разбрах какво общо имат активистите на Жоро Кузмов (кмета на „Оборище“ от ПП или оттам някъде) и приятелките му, та да пеят Bella ciao, хапвайки, пийвайки и оригвайки се като истински баварски дами през октомври, на платното на затворената улица. Какво общо имат те с Resistenza Italiana? Или пък може би не знаят за какво се пее в песента, защото им е достатъчно да знаят, че е италианска канцонета и като цяло е комунистическа заради оня испански сериал. Важното е да кипи активизъм.

Да оставим настрана, че явлението „Голямата маса“ с крясъците, боклуците и нестройните трапезни напеви, е обект на възхищение от страна на всички, които се ужасяват и си дерат ризите от неделното хоро пред Народния театър.

Така или иначе песента е нещо като химн на модерния антифашизъм (ANTIFA?), превърнат в глобален младежки хит от сериала Casa de Papel. Между другото (за който се интересува) целият текст на песента плюс историята на нейното възникване в конкретен исторически контекст може лесно да бъде намерен в световната мрежа, само напишете „Пеейки Bella ciao“.

Тоест сътрапезниците от Голямата маса, пък и всички с Bella ciao на уста, волно или неволно, се заявяват като млади глобални антифашисти1. Така излиза. Кои тогава са фашистите? Срещу кого се води тази люта борба в периодите между зимните ски и летните плажове?

Много ясно! Фашистите са: 1.) Преди всичко Бойко Борисов и всички, които не го наричат „тиква“; 2.) На второ място Делян Пеевски, защото е отскоро, но пък има потенциала да заеме първото място; 3.) Всички, в чиято идеология присъства някаква част от патриотичния спектър от пасторалното родолюбие до национализма и шовинизма; 4.) Сетне фашисти са всички, които не се давят от омраза към Русия и не са сложили украинското знаме на снимките си; 5.) После идват онези, които виждат някакъв здрав разум в политическите действия на Доналд Тръмп; 6.) Накрая фашаги са кротко разсъждаващите, чиито разсъждения ги водят до една или друга критика на Европейския съюз и политическата му върхушка.

Фашист и то такъв, достоен за Нюрнберг, разбира се, е най-вече американският президент, който преди няколко дни написа в социалните мрежи:

„Джордж Сорос и неговият прекрасен син от радикалната левица трябва да бъдат обвинени по RICO2 заради подкрепата им за насилствени протести и много други неща в Съединените американски щати. Няма да позволим повече на тези луди да разкъсват Америка, като никога не ѝ дават и най-малкия шанс да "диша" и да бъде СВОБОДНА. Сорос и неговата група психопати са нанесли огромни щети на нашата страна! Това включва и неговите луди приятели от Западното крайбрежие. Бъдете внимателни, ние ви наблюдаваме! Благодаря за вниманието по този въпрос!“.

А пък ако попитате някои от най-изнервените белачао-активисти, фашист най-сетне съм и самият аз и тези като мен. Но мен това не ме обижда.

И друг път се е случвало да обвиняват Сорос заедно със син му Алекс, който наскоро се закани, че ще бъде по-зловещ и от баща си, за това, че финансира щедро вредни протести и други уж „спонтанни“ обществени движения, за да прокарва амбициозните си идеи за глобално отворено общество и, разбира се, да изкара и някой друг долар от всичко това.

И като заговорихме за протести и цветни революции, научаваме, че на 3 септември се свиква първият за сезона протест на угнетените и онеправданите. До скоро угнетените и онеправданите са били на море, та не са могли да участват същевременно и на граждански изяви. Но сега отново са на разположение чак до притомния край на циганското лято, все още благосклонно позволяващо изпиването на бири на открито. Както би казал Еклисиаст, има време за всяко нещо на този свят, време има за всяка работа под небето – време да разпускаш, време да се изразяваш, време да протестираш, време да сваляш правителството, време да закачиш службица, да струпаш Голяма маса и прочие...

Важното е гневът да не стихва и винаги да има Враг, срещу когото да е насочен той.

По този повод вътрешният министър и мой много стар приятел (приятелство, с което се гордеем и двамата) каза: „Проблемът на тази стратегия е, че тя дава краткотраен ефект. За някакъв ограничен кръг симпатизанти може да е успокоително да вярват, че има един-единствен злодей, от когото произтичат всички беди. Но за обществото като цяло този стил на говорене бързо започва да звучи кухо“.

Сега, ако не друго, поне знам кого да държа отговорен за мизериите – фашистите начело с Борисов и Пеевски. Например, когато ми се покачи кръвната захар, ще знам, че зад това стоят mafiqta и Борисов. Ако се извие вятър и затръшне вратата на терасата – това е Пеевски. Ако пък Картаген все още не е разрушен, безспорно виновни са и двамата – заедно и поотделно.

1.Може би единствените истински антифашисти в цялата тази история са тъкмо възпетите в песента италиански партизани, защото са се биели на два фронта – един срещу Хитлер и един срещу реставрирания Мусолини – и двата безспорно фашистки.

2.Законът RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act) е приет в САЩ през 1970 г. като средство за борба с организираната престъпност. Той позволява на прокуратурата да повдига обвинения не само срещу отделни лица за конкретни престъпления, а и срещу цяла „престъпна организация“.