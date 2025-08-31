Какво е бъдещето на "гръцкото лято"?

Туризмът в Гърция продължава да расте. През 2019 г. страната е приела 34 милиона туристи, които са донесли 18 милиарда евро. Възстановяването след пандемията е бързо, като пристиганията през 2024 г. надхвърлят 36 милиона и генерират приходи над 20 милиарда евро. Данните за текущата година показват, че възходящата тенденция продължава. Ръстът на туризма не е нито временен ефект от пандемията, нито е изключително гръцки феномен. Португалия и Испания, само за да посочим два примера, показват силно паралелни тенденции.

Всъщност растежът на туризма е глобален феномен, воден от привидно безмилостния растеж на глобалното богатство. Приблизително половината от домакинствата по света сега принадлежат към така наречената „пътуваща класа“ – тези с финансовата възможност да пътуват в чужбина. В богатите страни пенсионерите пътуват повече, защото живеят по-дълго, по-активни са и имат много време и разполагаем доход. Що се отнася до нарастващата средна класа на развиващия се свят, нищо не е по-силно от пътуването до емблематични дестинации в Европа, включително Гърция. Пътуването със самолет става по-евтино, а броят на полетите продължава да се увеличава: връзките между САЩ и Гърция са се умножили осем пъти през последните няколко години, а гръцкият превозвач Aegean Airlines вече планира повече директни полети до Азия, като Индия е основен приоритет.

Триумфалното отчитане на рекордни пристигания вече не предизвиква обществено одобрение извън свиващия се кръг от онези, които извличат значителни печалби от него.

Какво значи това?

От една страна, растежът на туризма генерира приходи, което е добре за икономиката. Но дали е толкова добър, колкото си мислим? Туризмът все повече се възприема като разрушителна сила с отрицателно въздействие както върху природната среда, така и върху местните култури. И колко добър може да бъде той, когато местните жители все повече са изключвани от достъпа до най-желаните дестинации – освен ако не идват като източник на евтина работна ръка?

„Някои места са просто красиви“, пише гръцкият поет и Нобелов лауреат Одисеас Елитис. „Други са важни заради цивилизацията, която се е развила там. Егейско море съчетава и двете. То е уникално - къде другаде можете да намерите такова безпроблемно проникване на суша и море, такава чистота?“

Егейско море започва да определя гръцката национална идентичност, след като стиховете на Елитис са обединени в музика от Микис Теодоракис в началото на 60-те години на миналия век. Неговото място в гръцката психика е допълнително засилено от оформящия живота опит на поколения младежи, които в продължение на повече от 40 години са се наслаждавали на безгрижни и евтини летни ваканции на красиви празни плажове благодарение на евтини билети за ферибот и къмпинг екипировката. Което означава, че има много дълбока емоционална връзка между гърците и лятото – оттук и „гръцкото лято“.

Обществен дебат

Както и другаде в Средиземноморието, неуморният растеж на туризма предизвика голям обществен дебат за негативните последици от „свръхтуризма“. „Туристическата идеология“ - идеята, че растежът на туризма трябва да се разглежда като всеобхватна национална цел, е загубила своята хегемония. Триумфалното отчитане на рекордни пристигания вече не предизвиква обществено одобрение извън свиващия се кръг от онези, които извличат значителни печалби от него. Всъщност, икономиката, водена от туризма, преживява значителен преход от бизнес модел, включващ местни, малки и средни семейни предприятия, към такъв, доминиран от големи корпорации с чуждестранна собственост. Заетите в туристическия сектор сега са предимно нискоквалифицирани и нископлатени, и все по-често имигрантски труд.

Общественият дебат досега се ограничава или до нарастващи оплаквания за тъмната страна на туризма, чак до пълно отхвърляне или постепенно мислене от страна на политически сектор, силно повлиян от туристическата индустрия. Много се говори за подобряване на „капацитета на превозните средства“ на туристическите дестинации, удължаване на туристическия сезон и управление на дестинациите. По същество ключовата идея е да се инвестира в инфраструктура, за да се отговори на нарастващото търсене.

Ясно е, че нарастващият брой туристи вече е поставил съществуващата инфраструктура под огромен натиск. Гръцките острови страдат от пренаселеност, задръствания, прекъсвания на електрозахранването и недостиг на вода, което се отразява на преживяванията както на местните жители, така и на посетителите. Високата цена на живот и жилищната криза също подкопават предоставянето на основни обществени услуги като здравеопазване или образование. А с намаляването на способността на държавата да регулира този бизнес, ползите (и практиката) от корупцията се увеличават.

Обикновено към този проблем се подхожда от гледна точка на „капацитета на превозните средства“: може ли една дестинация да се справи с посетителите, които приема? Могат ли пристанищата, летищата, пътищата, електропреносните и водоснабдителните мрежи, системите за изхвърляне на отпадъци и канализация, здравеопазването и др. да се справят? Ако не, очакването е държавата да инвестира в инфраструктура, за да увеличи капацитета на дадено място. Според аргумента, Гърция може да „побере“ много повече хора, стига инфраструктурата ѝ да бъде обновена. Този подход обаче страда от фатален недостатък: привличането на повече посетители е неизбежно ще натовари подобрения „капацитет на товароносимост“. Инвестициите в инфраструктура биха могли да решат днешните проблеми, само за да изострят утрешните.

Съществува и допълнителен проблем: инвестициите в инфраструктура в туризма се равняват на публична субсидия за частния бизнес и печалбите. Предвид упадъка на туристическата идеология, е съмнително дали данъкоплатците биха били склонни да подкрепят подобен ход.

Натискът върху популярните дестинации доведе и до предложения за удължаване на сезона и за управление на дестинациите, така че в момента по-малко популярните дестинации да поемат излишъка от по-популярните. И двете вече се случват органично. Тъй като заетостта става по-гъвкава, все повече хора избягват пътуванията в пиковия сезон, което е едновременно по-скъпо и по-неприятно предвид повишаващите се температури. Май и септември вече станаха изключително популярни, а април и октомври влизат в действие. Атина, например, вече няма туристически сезон. Същото важи и за дестинациите: през последните години много собственици на втори дом са „избягали“ от пренаселения и много скъп Миконос към Парос, но други сега напускат Парос за по-„непокътнати“ места като Сифнос или Аморгос. В същото време обаче, предприемачи в недвижими имоти, хотелски компании и др. се движат редом с тях. Отново, както удължаването на сезона, така и управлението на дестинациите само отлагат решението, като същевременно влошават проблема.

Започнете отначало

Какво да правим тогава? Това е проблем, който изисква радикално ново мислене. Трябва да се започне от първите принципи: какво точно искаме туризмът да направи за Гърция? Отговорът се свежда до три желания.

Първо, очевидно търсим доходи. Гръцката икономика е все по-зависима от туризма като надежден източник на доходи. Разбира се, има ясен основен риск, тъй като монокултурите винаги са много рисков залог. Но има и положително измерение, що се отнася до Гърция: тя има сравнително предимство в туризма, и не само заради морето, слънцето, природната красота и уникалните антики, но и защото гостоприемството подхожда на характера на гръцкия народ, който е (все още...) екстроверт, гостоприемен и топъл.

Второ, искаме гръцкото крайбрежие да бъде достъпно за гръцките граждани. Просто е неприемливо, както морално, така и политически, гърците да бъдат изключвани от най-красивите части на собствената си страна. И накрая, искаме устойчив вид туризъм с лека нотка, за да можем да запазим уникалната природна и човешка среда, каквато е Гърция.

Тук нещата стават трудни, защото настоящият туристически модел се основава на безкрайно разширяване. Гръцката държава е известна с ограничения си капацитет да установява и прилага правила за зониране; при сегашните темпове много егейски острови скоро ще се превърнат в напълно застроени, субурбанизирани пейзажи. Заедно с природния си пейзаж, уникалната им местна култура ще изчезне, заедно със самите местни общности. На всичкото отгоре и в резултат на това туризмът се превръща в недиференцирана стока. Санторини предлага поразителен пример: той е, по същество, сцена, тематичен парк – и то за еднократна употреба: наемате къща с частно джакузи, за да можете да направите известната снимка с коктейл и залез, и да тръгнете към следващата дестинация, достойна за Instagram. На много места някога гордите домакини са заменени от тъжно изглеждащи статисти. Освен че е много реална загуба, превръщането на едно уникално място в стока означава жертване на дългосрочната стойност, превръщане в по-малко конкурентноспособно и много по-уязвимо.

Възможни решения

Връщайки се към начина на мислене на нашия първи принцип, трябва да се стремим вместо това към бизнес модел, който генерира приходи, но подобрява, а не разрушава природната и човешката среда, като същевременно позволява на гърците да имат достъп до нея. Колко осъществимо е това?

Един от начините за съчетаване на генерирането на приходи с опазването на околната среда е да се стремим към по-луксозен продукт, насочен към по-малко посетители с по-високи доходи – максимизиране на приходите от туристи, а не на броя на туристите. Това вече се случва в някои дестинации чрез ценовия механизъм. Въпреки това, дори когато търсенето надвишава предлагането, цените първоначално могат да се повишат, но същото важи и за предлагането, което води до свръхексплоатация и евентуална амортизация. Политика, която все по-често се обсъжда в световен мащаб, е намаляването на туристическите потоци чрез данък или входна такса. В национален мащаб това е приложено само в Бутан. В по-локализиран мащаб го виждаме на места като Венеция или при видове туризъм като круизи. Таксата в момента е много ниска, но ще се увеличи, тъй като пренаселеността скоро ще стане неуправляема.

И все пак, самото стремеж към по-луксозен продукт едва ли е достатъчен. Много богатите туристи (феномен, който може да се опише като „VIP туризъм“) често увреждат както природната среда (чрез огромни къщи, яхти, частни самолети и др.), така и човешката среда (тъй като ценят уединението и изолацията от местните общности). Този модел би елиминирал и достъпа за гърците.

Какво да правим?

Едно политическо решение е „филтриране“ или „куриране“ на клиентелата. Искаме ли посетители, които ще оценят и дори ще обичат специалното място, на което се радват, и които ще искат да се върнат, пред тези, които ще го консумират и ще го изхвърлят, преди да се преместят към следващата дестинация? Предпочитаме ли посетители, интересуващи се от местната култура, история и кухня, пред купонджии, идващи за суши, севиче, рибай и най-новия международен диджей? Такова филтриране и куриране вече се случва чрез комбинация от ценообразуване и брандиране: остров Сифнос, например, привлича много различна тълпа от остров Родос, толкова различен, колкото Патмос от Кос. Това обаче е нестабилно равновесие и трябва да бъде подсилено от публични политики.

Допълнителна политическа идея е свързана със система от субсидии, която би позволила на гърците да посещават скъпи дестинации, финансирани от приходи, генерирани от входните такси. Синергиите тук са очевидни: присъствието на гърци би направило дестинацията много по-привлекателна за посетителите, интересуващи се от местната култура, подобрявайки както местния достъп, така и защитата на човешката среда. По подобен начин човек би могъл да си представи политики, които субсидират други групи (напр. млади хора от цял ​​свят) или дори някаква форма на лотария, както вече се прави в националните паркове на САЩ.

Това са само примери, които предполагат, че след като бъдат установени първите принципи, може да се изработят подходящи политики. Ясно е, че преходът от днешния бизнес модел към нов модел на туризъм няма да бъде безпроблемен. Но аз вярвам, че той ще бъде улеснен от предстоящата криза на свръхтуризма, която ще ни постави пред сериозна дилема: или ще продължим по същия път, водещ до комбинация от евтин стоков туризъм в екологично деградирали и културно мъртви туристически паркове, заедно с ексклузивни пространства за свръхбогатите, или ще променим радикално курса.

Анализът е на Статис Н. Каливас - председател на борда на директорите на Културния център на фондация „Ставрос Ниаркос“ (SNFCC) и професор по управление в Гладстон в катедра „Политика и международни отношения“ на Оксфордския университет, за Kathimerini.