Плаж с ограничен бюджет: Гърците се задоволяват с еднодневни екскурзии

Цените на емблематичните дестинации са прекалено високи

Туристическият сектор в Гърция процъфтява, а кристалните води по обширното и скалисто крайбрежие превърнаха страната в източник на завист в Instagram. Според прогнозите на сектора, чуждестранните туристи тази година се очаква да бъдат до четири пъти повече от населението на страната, което е 10 милиона души, което съответства на данните за 2024 г. Но много гърци наблюдават отстрани – резултат както от скока в цените, така и от бавния ръст на заплатите, пише AP.

Според данни на Европейския съюз (ЕС), почти половината от гърците не са могли да си позволят едноседмична почивка миналата година, което е вторият най-висок процент в блока след Румъния. Това се сравнява с около един на всеки трима за Италия и един на всеки петима за Франция и представлява само скромно подобрение спрямо 2019 г., годината след края на опустошителната финансова криза в Гърция.

Луксозните курорти са изместили евтините пансиони и къмпинги, които някога правеха скъпи дестинации като Санторини, Миконос и Парос достъпни за гръцките семейства.

Туризмът е основата на гръцката икономика, като пряко осигурява около 12% от производството на страната. Но тъй като бизнеса все повече се ориентира към чуждестранните посетители, много от тях вече не затварят през лятото, което не позволява на местните работници да си вземат почивка.

Сред тях е Йосиф Соланакис, който в безветрен августовски следобед чакаше в подножието на Атинската Акропола клиенти, които да се качат на електрическата му количка.

„Парите, които печеля през лятото, трябва да ми стигнат за месеците, когато няма много работа“, каза той, смеейки се. „Мога да се наслаждавам на морето само когато успея да си взема няколко часа почивка.“

Загрижеността за „ваканционната бедност“, термин, измислен от профсъюзите, се разпространява в цяла Европа, тъй като нарастващите разходи развалят плановете за лятото.

Плажуващите в Италия се оплакват в социалните медии от скочилите цени на стандартен чадър и два шезлонга, които са основният елемент на италианската почивка на море. Място с шезлонг на популярните плажове по италианската Ривиера може да струва до 80 евро (93 долара) на ден, а луксозните места струват няколкостотин.

В Гърция много хора носят свои чадъри, пластмасови кутии с домашно приготвена храна – в сцени, напомнящи 80-те години – и разчитат на автобуси вместо на фериботи или самолети.

Шестдневно пътуване до остров за четиричленно семейство струва около 3500 евро (4070 долара) в страна, където средният месечен доход е едва над 1000 евро (1160 долара), според Георгиос Лехуритис, директор на Гръцкия институт за защита на потребителите. Повишаващите се наеми и разходи за комунални услуги изразходват почти цялата тази сума.