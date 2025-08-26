Насочва ли се Великобритания към спасителен пакет от МВФ, подобен на този от 1976 г.

Инфлацията през 1976 г. е над 16%; днес тя е 3,8%

Дали Великобритания наистина се насочва към спасителен пакет от Международния валутен фонд, подобен на този от 1976 г.? Това е предупреждението на Джагжит Чада, професор по икономика в Университета в Кеймбридж, който през декември се оттегли от поста си като директор на Националния институт за икономически и социални изследвания.

Чада предупреди, че икономиката всъщност е на ръба на колапса. „Спомням си какво е казал Хемингуей за фалита“, каза той. „Първо постепенно, а после внезапно.“

През 1976 г. лейбъристкото правителство на Джеймс Калаган поиска най-големия заем от МВФ, за чието финансиране Великобритания имаше решаваща роля след Втората световна война. Комбинацията от петролна криза и двуцифрена инфлация направи държавния дълг изключително непривлекателен, пише The Times.

Великобритания се превърна в „болния човек на Европа“, когато през юни 1976 г. лирата достигна рекордно ниско ниво спрямо долара. Денис Хили, тогавашен министър на финансите, беше на път за среща на министрите на финансите в Хонконг, но се върна в Хийтроу, за да поиска спасителен заем и да предотврати пълен икономически колапс. На Великобритания бяха отпуснати 3,2 милиарда лири при строги условия – по-високи данъци и лихвени проценти, както и най-големите съкращения на държавните разходи в историята.

Икономическата ситуация е различна. Инфлацията през 1976 г. е над 16%; днес тя е 3,8%. Но икономистите са все по-загрижени за устойчивостта на „двойния дефицит“ на Обединеното кралство.

Първо, бюджетният дефицит на правителството, което просто означава, че то харчи повече, отколкото събира. За годината до миналия месец цифрата беше 60 милиарда лири. Второ, дефицитът по текущата сметка – фактът, че Обединеното кралство внася повече, отколкото изнася в останалата част на света.

Това означава, че Обединеното кралство е особено зависимо от доверието на чуждестранните инвеститори или, както Марк Карни, тогавашен управител на Банката на Англия, а сега министър-председател на Канада, го формулира по време на референдума за Брекзит, от „добротата” на другите. Има признаци, че тази доброта може да се изчерпи.

Цената на държавните заеми, особено на 30-годишните държавни облигации, постоянно се повишава, което е признак за нарастваща нервност на пазарите. Добавете към това отстъпката на правителството по отношение на съкращенията на социалните помощи и има все повече доказателства за опасенията на пазарите.

Великобритания, каза той, е особено уязвима на икономически шок.

„Като не се занимаваме с този критичен проблем, ние се оставяме уязвими към произволен шок или нещо от чужбина“, каза той. „Ние нямаме стабилна платформа. Това не означава, че казвам, че това ще се случи, но ние сме много уязвими към него. Освен ако не бием тревога и не предприемем някакви действия – за предпочитане план за фискална консолидация – това е нивото на сериозност, с което се сблъскваме.“

Спасителният пакет от МВФ би бил радикална промяна, която означава, че пазарите са загубили всякакво доверие в Обединеното кралство и отказват да отпуснат пари на правителството. През по-голямата част от последните 40 години спасителните пакети на МВФ бяха насочени предимно към по-малки развиващи се или нововъзникващи пазарни икономики. Изключение през последните 15 години беше кризата с държавния дълг в еврозоната, когато МВФ беше част от тройката кредитори на Гърция, Ирландия, Португалия и Кипър.

Пол Джонсън, бивш директор на Института за фискални изследвания, който сега е ректор на Queen’s College в Оксфорд, заяви, че не очаква спасителен заем.

„Ясно е, че има проблеми, защото плащаме повече лихви по дълга си от всеки друг“, каза той. „Но не мисля, че има някакви признаци, че хората ще спрат да ни отпускат заеми. Не съм чувал някой да казва, че сме в ситуация, в която нямаме достъп до дълговите пазари. Но пазарите ни гледат по-неблагосклонно, отколкото на която и да е друга голяма икономика. Частично това се дължи на факта, че имаме едно от най-високите нива на дълг. Очевидно правителството намира за почти невъзможно да намали разходите.“

Други икономисти смятат, че ако възникне нова криза, спасителният пакет няма да бъде достатъчен. По-вероятно е Банката на Англия да се наложи да намали лихвените проценти, а правителството да приложи спешен бюджет за строги икономии, за да възстанови доверието на пазара.

Но някои инвеститори са все по-загрижени за есенния бюджет. Рейчъл Рийвс ще трябва да покрие дефицит от 40 милиарда лири в публичните финанси и има опасения, че без съкращения на разходите може да възникне нова паника на пазара на облигации и валута.