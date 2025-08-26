Германската промишленост губи почти 250 000 работни места в условията на задълбочаваща се рецесия

Износът за Китай е спаднал с 14%

Рецесията в германската промишленост набира скорост, като от 2019 г. насам в сектора са загубени почти четвърт милион работни места, сочи проучване на EY, цитирано от Reuters.

Германските промишлени фирми са реализирали приходи от над 533 милиарда евро (623,98 милиарда долара) през второто тримесечие на 2025 г., което е спад с 2,1% на годишна база, сочи проучването на EY, позоваващо се на данни от официалната статистическа служба. Това следва спад от 0,2% през първото тримесечие.

Броят на заетите в германската промишленост също е спаднал с 2,1% през второто тримесечие, до 5,43 милиона. В сравнение с преди шест години работната сила е намаляла с 4,3%, като от 2019 г. насам са загубени около 245 500 работни места, посочва EY.

Най-рязък спад в работните места се наблюдава в автомобилостроенето, където през второто тримесечие те са намалели с 6,7%. В абсолютни стойности това се равнява на около 51 500 загубени работни места за една година.

Германските автомобилни производители се борят с ожесточената конкуренция от Азия, скъпоструващия преход към електрически автомобили и високите вносни мита в САЩ, като Volkswagen Mercedes и доставчикът Continental са сред компаниите, които съкращават работни места.

Макар САЩ да остават най-важният чуждестранен пазар за германските промишлени стоки, износът за страната е спаднал с 10% през второто тримесечие, показват данните. Износът за Китай е спаднал с 14%.