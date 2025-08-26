Мерц: Германия няма да се присъедини към инициативата на съюзниците за признаване на палестинската държава

Още по темата: Франция ще признае Палестина 25.07.2025 07:13

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че Германия няма да се присъедини към инициативата на западните съюзници за признаване на палестинската държава на следващата сесия на Общото събрание на ООН, съобщава Reuters.

Мерц говори на съвместна пресконференция с канадския премиер Марк Карни, който миналия месец заяви, че Канада планира да признае държавата Палестина на Общото събрание, след като Франция и Великобритания направиха подобни обявления.

„Позицията на федералното правителство е ясна по отношение на възможното признаване на държавата Палестина“, заяви Мерц. „Канада знае това. Ние няма да се присъединим към тази инициатива. Не считаме, че са изпълнени изискванията.“