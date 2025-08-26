Виктор Орбан: Откритата атака и заплахите на Зеленски срещу Унгария няма да останат без последствия

Украйна няма да може да си осигури място в ЕС

Откритите заплахи срещу Унгария от украинския президент Володимир Зеленски няма да останат незабелязани, каза премиерът Виктор Орбан, цитиран от Magyar Nemzet.

„Зеленски открито заплаши Унгария. Той призна, че те украинските въоръжени сили нанасят удар по тръбопровода „Дружба“, защото не подкрепяме присъединяването им към Европейския съюз. Това за пореден път доказва, че унгарците са взели правилното решение“, каза Орбан.

Орбан отбеляза, че Украйна няма да може да си осигури място в ЕС „чрез изнудване, експлозии и заплахи“. Той също така предупреди, че „думите на Зеленски няма да останат незабелязани“.

По-рано Зеленски заяви, че съществуването на нефтопровода „Дружба“ зависи от позицията на Будапеща относно присъединяването на Украйна към ЕС. Унгарският външен министър Петер Сиярто го призова да спре заплахите за енергийната сигурност.

През последните две седмици Унгария съобщи за три атаки срещу петролния завод „Дружба“, обвинявайки за тях украинските въоръжени сили. Два пъти тези удари доведоха до спиране на доставките на петрол за Унгария и Словакия.