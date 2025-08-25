Полският президент предлага ограничаване на държавните помощи за украинците

Украинските бежанци понастоящем имат право да получават месечни семейни помощи в размер на 800 злоти

Полският президент разкри планове за ограничаване на достъпа на украинците до детски надбавки и здравеопазване, като същевременно предложи забрана на прославянето на украински националистически лидер от 20-ти век, в знак на затягане на позицията спрямо бежанците, съобщава Reuters.

Полша е един от най-твърдите поддръжници на Украйна откакто Русия нахлу в страната през 2022 г., но някои поляци са уморени от големия брой бежанци, а напрежението между Варшава и Киев по повод масовите убийства във Волин по време на Втората световна война от време на време излиза на повърхността. Официални данни сочат, че около 1,5 милиона украински граждани живеят в момента в Полша.

Карол Навроцки, консервативен националист, вдъхновен от американския президент Доналд Тръмп, обеща по време на предизборната си кампания тази година да постави „полците на първо място“ и да ограничи правата на чужденците в Полша.

„Не съм променил мнението си и възнамерявам да изпълня задълженията си. Смятам, че семейните помощи трябва да се отпускат само на онези украинци, които полагат усилия да работят в Полша, същото важи и за здравеопазването“, заяви той пред журналисти.

Украинските бежанци понастоящем имат право да получават месечни семейни помощи в размер на 800 злоти (219 долара) за дете, ако децата им посещават полски училища. Други страни от ЕС, като Германия, също предложиха наскоро да бъдат намалени помощите.

В Полша президентът може да внася законопроекти и да налага вето върху правителствени закони. Правителството, което в момента се ръководи от премиера Доналд Туск, проевропейски центрист, противник на Навроцки, може по същия начин да блокира предложенията на президента, което води до патова ситуация.

В понеделник Навроцки предложи също така затягане на наказателния кодекс, за да се забрани промотирането на Степан Бандера, украински националистически лидер, който се е борил срещу нацистките и съветските сили по време на Втората световна война, и неговата въстаническа армия.

„Смятам, че този законопроект трябва ясно да се отнася до Бандера и да приравни символа на Бандера в наказателния кодекс със символите, съответстващи на германския националсоциализъм, по-известен като нацизъм, и съветския комунизъм“, заяви Навроцки.

Публичното проповядване на нацистки, фашистки или комунистически идеи се наказва с до 3 години затвор съгласно полския наказателен кодекс.