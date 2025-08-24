Потъва ли в политическа мъгла взривяването на “Северен поток”

Възможен геополитически скандал след ареста в Италия на украинеца Кузнецов?

Германската прокуратура е сигурна, че Киев е взривил “Северен поток”

Рим пред труден избор - да предаде ли предполагаемия атентатор на Германия или не?

“Саботаж на газопровода “Северен поток”: арест на украинец хвърля европейците в смут” - това заглавие на цяла страница изстреля влиятелният парижки всекидневник “Льо Фигаро” миналия петък.

Насловът може да бъде преведен също така като “задържането на украинеца поставя европейците в затруднено положение” или дори “дава им шах” - смисълът е все един и същ, тоест ще имат големи неприятности с този арест.

Подхващайки парливата тема, в първите си добре импрегнирани с подробности за диверсионната акция коментари, редица западноевропейски медии пророкуваха сериозно обтягане на отношенията на Германия с Украйна. И с право, защото заподозреният за участие в унищожаването на газопровода “Северен поток” украински гражданин е бил закопчан от италианските карабинери по заповед за арест, издадена от германските съдебни власти. А през годините те са си изградили в правния свят авторитет ако не на безпогрешни, то със сигурност на рядко бъркащи слуги на Темида.

Ден преди да му щракнат белезниците, украинецът пристигнал заедно с жена си и двете им деца във ваканционно селище край големия адриатически курорт Римини. Регистрирал се бил със собственото си име, което вече фигурирало в международната заповед за задържане и изглежда това му е изиграло лоша шега - засечен е от международната полицейска служба за контрол на туристическите потоци като гост на италианското ваканционно селище “Ла Пескача”. А когато карабинерите го навестили по късна доба, той въобще не оказал съпротива, докато му щраквали белезниците. Мълчаливо наблюдавал също така как униформените тарашат наетото за едноседмична почивка луксозно бунгало и паркирания пред него мощен джип с украинска регистрация. После Кузнецов бил откаран в ареста на местното полицейско, а в четвъртък сутринта специализираната в делата за тероризъм Германска федерална прокуратура обяви, че той е “вероятно един от координаторите на операцията по взривяването на “Северен поток” и поиска час по-скоро да бъде екстрадиран от Италия в Германия.

Следобеда в четвъртък медиите на Стария континент и тези отвъд Океана започнаха да нищят самоличността на задържания и разкритията им го очертаха като важна за отбраната на Украйна фигура. Ами до преминаването му в запас в края на 2023 г. Сергей Кузнецов е бил капитан от мощната Служба за безопасност на Украйна /СБУ/, като преди това е натрупал опит и умения в спретването на подривни акции в разузнаването на Военноморските сили на родината си. Награден е бил и със специално правителствено отличие като член на елитното поделение, което е защитавало Киев и държавните институции от руското нападение в първите месеци на избухналата през февруари 2022 г. война.

Според сметките на германските финансисти след септември 2022 г. страната губи всеки ден към един милион евро и вече щетите надхвърлят 1 милиард! Освен това според германското законодателство саботажът попада в изискващата безмилостна разправа с извършителите му графа “противоконституционни актове”. Миналия четвъртък министърката на правосъдието от десния Християн-демократически съюз Стефани Хубиг заяви: “Атаката срещу газопроводите трябва да бъде разследвана, включително и да бъде инициирано наказателно преследване. Затова е положително, че постигаме напредък в тази посока, благодарение на впечатляващия успех на нашата прокуратура”.

И тук стигаме според “Льо Фигаро” до голямото противоречие - на подсъдимата скамейка в Германия на практика трябва да бъде изправена Украйна и по-точно сегашното нейно ръководство, което обаче е горещо подкрепяно във войната му срещу Русия от управляващите в Берлин. Разбира се, досега никой никога не само официално, но дори под сурдинка не е поемал отговорност за престъпното деяние и всички - от Киев до Москва, отричат ??да са замесени по какъвто и да е начин в него. За медиите отправната точка в атентата бе 15-метровата яхта “Андромеда”, наета с фалшиви документи от немска компания срещу 11 900 евро и за периода от 27 август до 24 септември 2022 г. Като командоси - вълци единаци и патриоти, включително опитни водолази, решени да служат на Украйна, се качват на борда на платноходната яхта в Рощок, а начинанието им е финансирано с около 300 000 долара от нямащ нищо общо с политиката украински бизнесмен.

Първоначално яхтата обикаля Балтийско море, пресичайки полски, германски, датски и шведски териториални води, на дъното на които се намира газопроводът, като екипажът от шестима души търси тиха и дискретна зона за поставяне на експлозивите, скрити в резервоари със сгъстен въздух. Когато намира подходящия район недалеч от датски остров, експлозивът е закотвен до тръбите, устройството за взривяване от разстояние е инсталирано, лодката е върната, участниците в операцията се прибират в Украйна, а на 26 септември газопроводът гръмва.

Да, но според авторитетният германски седмичник “Дер Шпигел”, който е отразил подробно операцията на страниците си, тя съвсем не е дело на шепа обзети от желание за мъст украински патриоти-самодейци. По простата причина, че за списанието мозъкът на акцията е бил бившият ръководител на украинската тайна служба “СБУ” - Роман Червински, който е смятан за герой в Киев.

Както твърди влиятелният седмичник, именно той измисля подривната акция, дава є кодовото название “Диаметър” и я предлага на тогавашния началник на украинския генерален щаб генерал Валерий Залужни. Той проявява интерес към плана и според “Дер Шпигел” и американския икономически всекидневник “Уол Стрийт Джърнъл”, информира президента Володемир Зеленски за подготвяното пъклено начинание, като иска неговата благословия. И изглежда тя не е отказана, тъй като изпълнението на плана на Червински стартира.

Но междувременно военното разузнаване на Нидерландия разкрива замисъла, осведомява ЦРУ на САЩ и от Ленгли изпращат при президента в Киев високопоставен представител, който моли украинския държавен глава да спре операцията. Зеленски изглежда прави някакъв опит в тази посока - обяснява “Уол Стрийт Джърнъл”, - но така или иначе бомбите избухват. Берлин започва разследване, ама то върви мудно и се активизира едва през септември 2024 г., когато германските разузнавателни служби идентифицират първия заподозрян - украинския инструктор по гмуркане Володимир З., който пребивавал в Полша. Тогава прокуратурата на Германия настоява пред Варшава да го арестува, но вместо това полските власти информират заподозрения за надвисналата над него заплаха и му позволяват да избяга в Украйна с дипломатически автомобил.

В петък сутринта Сергей Кузнецов бе докаран в белезници в Апелативния съд на Болоня, където следобеда бе потвърден ареста му, осъществен по искане на прокуратурата на Германския федерален съд с обвинението “участие в терористичен саботаж на газопроводите “Северен поток” в Балтийско море”. Прокурорката по разкритото дело Личия Скалярини обяви, че съдът ще реши дали да изпълни искането на магистратите от Берлин за екстрадиране на Кузнецов на насрочено за 3-ти септември заседание.

Пак в петък Сергей Кузнецов заяви пред магистратите от Болоня, че нямал нищо общо с атентата срещу “Северен поток”, че на датата 26 септември 2022 г. той си е бил в Украйна и че не искал по никакъв начин да бъде екстрадиран в Германия. На влизане в съда обаче окованият в белезници арестант успя да вдигне ръце с изправени три пръста, възпроизвеждайки така символа на тризъбеца от украинското национално знаме. Присъстващи репортери “преведоха” този жест като “подкрепа на родината и нейната кауза”, но някои техни колеги отбелязаха, че с жеста си Кузнецов се стремял да се покаже като герой - поза съвсем чужда на твърдението му, че е набеден несправедливо за атентатор. А предизвикателното му поведение по време на заседанието - отказва назначения му служебен адвокат и го сменя с друг, познат нему, поисква също така преводач от украински на италиански - според италиански коментатори звучало като предупреждение на арестанта, че има силни връзки в Киев, за които Рим скоро щял да научи. Междувременно прокуратурата в Генуа обяви, че разследва Сергей Кузнецов за взривяването неотдавна край пристанищния град Савона на танкер, смятан за част от тайната флотилия на Кремъл за контрабанда на петрол...

Така че, както обяви “Льо Фигаро”, налице са “всички съставки за хипотетичен геополитически скандал”, който да се развихри през следващите седмици и месеци между Германия, Италия, Украйна, Русия, Нидерландия, Полша, други европейски страни и дори САЩ, които са знаели за подготвения атентат и не са направили достатъчно за предотвратяването му.

Но избухне ли международна свада, пешкирът ще го опере Украйна, а в сегашния изключително важен за съдбата є момент това няма да бъде нито в неин интерес, нито пък ще зарадва нейните съюзници, включително България. И може би поради тази причина “отбой” свири още в четвъртък германският канцлер Фридрих Мерц, който заяви, че задържането на Сергей Кузнецов и евентуалното му изправяне на съд по никакъв начин няма да попречат на подкрепата на Киев от Берлин.

Ето защо най-вероятно лека-полека случаят ще бъде забравен, като грижата за това може би ще има Италия, която винаги е решавала с успех подобни заплетени ситуации. Доказателство за това са например успешното бягство в Москва под носа на пазвантите му в Милано на руския топ-шпионин Артьом Ус през март 2023 г. или това от Торино в Триполи през януари тази година на закопчания по заповед на Европейския съда по правата на човека в Хага шеф от либийските тайни служби - Осама ел Нажим Алмасри. Сергей Кузнецов може да не бъде екстрадиран в Германия под претекст, че ще бъде разследван и евентуално съден в Италия заради историята с танкера от руския таен флот и впоследствие освободен поради липса на доказателства.

А пък и САЩ май не искат да се вдига повече шум около взривяването на “Северен поток”, тъй като според италианските медии техен мощен консорциум иска да купи тръбите и да сложи чрез тях ръка върху износа на руски газ за Европа. Разбира се в бъдеще, след като войната в Украйна свърши, за което се разбраха преди две седмици в Аляска Доналд Тръмп и Владимир Путин.