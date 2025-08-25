Канализация преля на популярен плаж в Миконос (ВИДЕО)

През 2024 г. канализационни води заляха тесните улици на Орнос

Миконос, една от най-известните туристически дестинации в Гърция, е изправена пред нов екологичен проблем, след като канализацията преля на плажа Платис Ялос, съобщава Tovima.

Разливът е причинен от тръбопроводи, управлявани от общинската компания за водоснабдяване и канализация на острова, като властите приписват инцидента както на лошата поддръжка, така и на натоварването на мрежата по време на туристическия сезон.

Това не е първият път, когато Миконос се сблъсква с подобни проблеми. През 2024 г. канализационни води заляха тесните улици на Орнос поради презастрояване и претоварване на мрежата, а през 2023 г. теч в Старото пристанище създаде задушаващи миризми, които принудиха туристи и местни жители да напуснат близките ресторанти и кафенета.

Новините от Миконос идват в момент, когато близкият остров Патмос също се бори с проблеми с отпадъчните води. Според информации, неизправности в канализационната тръба и пречиствателната станция са довели до изтичане на нетретирани отпадъчни води в морето. Макар местните власти да отричат твърденията, че отпадъчните води са проникнали в домовете чрез водопроводните кранове, аварийни екипи са изпратени да инспектират 100-метрова подводна тръба в търсене на повредата.

И двата инцидента подчертават нарастващия натиск върху инфраструктурата на популярните гръцки острови, където бурният туризъм и бързото развитие все повече изпитват границите на основните услуги.