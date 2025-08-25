Гърция намалява данъците за над 3,5 млн. граждани с доходи над 10 000 евро

Работниците и пенсионерите ще почувстват промените от януари 2026 г.

Очаква се над 3,5 милиона данъкоплатци в Гърция с годишни доходи над 10 000 евро да отбележат спад в данъчните си задължения, считано от 2026 г., съобщава електронното издание на в. Kathimerini.

Работниците и пенсионерите ще почувстват промените от януари 2026 г., когато автоматичните данъчни удръжки от месечните им разплащателни ведомости ще бъдат по-ниски. Останалите ще почувстват промените през 2027 г., при обработката на данъчните им декларации за доходите за 2026 г.

Намаленията на данъците са част от пакет от мерки, които премиерът Кириакос Мицотакис се очаква да обяви в речта си на Международния панаир в Солун на 6 септември.

Новите данъчни ставки ще бъдат насочени към намаляване на тежестта върху средната класа. При последната реформа на данъчните ставки през 2019 г. данъчните облекчения бяха в полза на най-ниските доходи и самонаетите лица; за лицата с доходи от 18 000 евро и нагоре данъчните облекчения не надвишаваха 18 евро.