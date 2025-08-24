Лукашенко и Си Дзинпин поздравиха украинците за Деня на независимостта

Беларуският президент Александър Лукашенко, близък съюзник на Владимир Путин, поздрави украинския народ за националния празник на страната Деня на независимостта, отбелязвайки, че Минск остава отворен за сътрудничество и диалог с Киев.

Поздравленията на Лукашенко бяха разпространени от неговата пресслужба. В поздравленията той се позовава на „древната съдба“ на беларусите и украинците - „да живеят рамо до рамо в мир и хармония“, споменавайки „неразривните кръвни връзки“, „обща историческа съдба“ и „християнски ценности“.

„От все сърце пожелавам на гражданите на Украйна да намерят свой собствен отговор на днешните предизвикателства, а на вашата многонационална страна - мирно небе, солидарност и истински независимо развитие“, се казва в поздравлението на Лукашенко.

Лукашенко също така твърди, че Беларус „остава отворена за украинците“ и уж е ангажирана с „взаимноизгодно сътрудничество и конструктивен диалог с южните си съседи“, отбелязва УНИАН. „Без значение как външните сили ни дърпат в различни посоки, Беларус ще продължи да остава отворена за украинците“, декларира президентът на Беларус.

Лидерът на Китайската народна република Си Дзинпин също поздрави украинците за празника, отбелязвайки „традиционните приятелски отношения между Украйна и Китай“.

„По случай Деня на независимостта на Украйна, изказвам искрените си поздравления и най-добри пожелания към Вас и приятелския украински народ. Китай и Украйна имат традиционно приятелски отношения. През последните 33 години от установяването на дипломатически отношения китайско-украинските отношения се развиват стабилно, а сътрудничеството в различни области дава отлични резултати. Готов съм да сътруднича с Вас, за да насочим двустранните си отношения към устойчиво и дългосрочно развитие и да донесем големи ползи за народите на двете страни“, се казва в поздравлението на Китай.

По-рано и президентът на САЩ Доналд Тръмп изрази своите поздравления.

„Народът на Украйна има несломим дух, а смелостта на Вашата страна е вдъхновение за мнозина. В този важен ден знайте, че Съединените щати уважават Вашата борба, почитат Вашите жертви и вярват във Вашето бъдеще като независима нация“, пише американският лидер.

Тръмп отбеляза, че Съединените щати подкрепят преговорите за уреждане на спора, които „ще доведат до траен, дълготраен мир, който ще сложи край на кръвопролитията и ще защити суверенитета и достойнството на Украйна“.

Главите на Азербайджан, Турция, Грузия, Европейския съюз, Великобритания и папа Лъв XIV също изпратиха своите поздравления към Украйна.