САЩ са одобрили продажбата на над 3300 далекобойни ракети за Украйна

Пентагонът от месеци блокирал тихомълком удари с американски оръжия срещу Русия

Евтиният хибриден боеприпас ERAM е разработен специално за Украйна

Американската администрация е одобрила продажбата на 3350 далекобойни ракети въздух-земя ERAM (Extended Range Attack Munition, Стандартна активна ракета с увеличен обсег) за Украйна. Доставките ще започнат през следващите шест седмици, съобщи вестник The Wall Street Journal, позовавайки се на двама американски източници. Това е станало по-рано тази седмица.

Ракетите, които имат обсег 241-450 километра, са на стойност 850 милиона долара и ще бъдат платени от европейските съюзници на Киев, пише WSJ.

Според изданието, доставката е била одобрена много по-рано, но е била спряна заради „мирните преговори“ в Аляска между Доналд Тръмп и Владимир Путин. Отбелязва се, че украинските въоръжени сили ще ги използват след одобрение от Пентагона.

В публикацията се отбелязва също, че САЩ тихомълком са въвели механизъм, който предоставя на министъра на отбраната Пийт Хегсет правомощия да блокира украински удари с голям обсег в Русия, използващи доставени от Америка ракети. "Тази политика ефективно ограничава подобни операции от месеци", се казва в публикацията:

"Процедура за одобрение на високо ниво в Министерството на отбраната, която не е обявена, е попречила на Украйна да изстрелва произведени в САЩ армейски тактически ракетни системи с голям обсег (ATACMS) срещу цели в Русия от края на пролетта, са съобщили източниците. Поне веднъж Украйна се е опитала да използва ATACMS срещу цел на руска територия, но е била отхвърлена".

Ветото на САЩ върху удари с голям обсег е ограничило военните операции на Киев, тъй като Белият дом се опитва да убеди Кремъл за мирни преговори.

Така нареченият „механизъм за проверка“ е разработен от Елбридж Колби, заместник-министърът на отбраната и контролира използването на оръжия, произведени в САЩ, и европейски оръжия, които разчитат на американско разузнаване и компоненти, съобщи WSJ. Други системи, включително британската ракета Storm Shadow, която разчита на данни за насочване от САЩ, също са обект на новия процес на преглед.

Преди година Военновъздушните сили на САЩ подадоха заявка за разработване на нови високоточни боеприпаси за нуждите на Украйна. Става въпрос именно за боеприпаси ERAM с голям обсег.

ERAM е по същество хибрид между авиационна бомба и крилата ракета, способна да унищожава цели на разстояние над 460 км., отбелязва специализираното издание Defense Express.

За съществуването на управляемия боеприпас стана известно за първи път през юли 2024 г. - по това време се съобщаваше, че Съединените щати ще произвеждат въздушно базираното оръжие специално за Украйна. Датата на подаване на заявката за разработка е 31 януари 2024 г., а стартирането на производството трябваше да се осъществи не по-късно от 24 месеца след сключването на договора. Явно, разработчикът се е справил със задачата доста предсрочно, коментира DE.

Ракетата развива максимална скорост не по-малко от 0,6 маха, и има тегло около 227 кг. Оборудвана е с високоексплозивна осколочно-фугасна бойна глава с проникваща способност и навигация, устойчива на заглушаване. ERAM се разработва като евтино и бързо произвеждано оръжие за прецизни удари от голяма дистанция и може да бъде изстрелвана от украински самолети като МиГ-29, С-24 или F-16.