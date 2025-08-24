Отломки от свален украински дрон предизвикаха пожар в Курската АЕЦ в Русия

Отломки на свален украински ударен дрон предизвикаха кратък пожар на територията на атомната електроцентрала в руската Курска област.

Според съобщение на пресслужбата на Курската АЕЦ, спомагателен трансформатор е бил повреден. Това е довело до намаляване на работния капацитет на един от енергоблоковете на централата.

Няма пострадали, но в резултат на експлозията капацитетът на трети блок на атомната централа е бил намален до 50 процента. Възникналият пожар вече е потушен.

Няма промяна на радиационния фон в централата или околността, посочиха от пресслужбата в "Телеграм".

"Боен безпилотен летателен апарат, принадлежащ на въоръжените сили на Украйна, беше свален от системите за противовъздушна отбрана в близост до атомната електроцентрала в Курск", се посочва в изявлението. "При удара дронът е експлодирал, което е довело до повреда на спомагателен трансформатор", обясняват от електроцентралата.

Курската АЕЦ се намира на 40 километра западно от град Курск, регионалния център, на брега на река Сейм.

Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) към ООН многократно призова Русия и Украйна да проявят максимална сдържаност по отношение на ядрените съоръжения във войната.

Към момента няма коментар от страна на Украйна. Киев заяви, че ударите му в Русия са в отговор на продължаващите руски атаки срещу Украйна и са насочени към унищожаване на инфраструктура, считана за ключова за военните усилия на Москва.

Тази сутрин руското Министерство на отбраната обяви унищожаването на 95 украински безпилотни летателни апарата над 13 области и Крим. Общо безпилотни летателни апарати са свалени в Брянска, Тверска, Калужка, Орловска, Тамбовска, Новгородска, Белгородска, Ростовска, Курска, Смоленска, Самарска, Ленинградска област, в Татарстан, както и в окупирания Крим.

Според руски медии, украински дронове са атакували пристанището Уст-Луга в Ленинградска област. Тези данни бяха потвърдени от губернатора на областта Александър Дрозденко. Той отбеляза, че над пристанището са били унищожени 10 дрона.

„Отломките на дрона предизвикаха пожар на терминала на НОВАТЕК. Пожарникари и Министерството на извънредните ситуации работят по потушаването на пожара“, подчерта Дрозденко. Според предварителна информация няма пострадали, а приемането на самолети на летище Пулково е преустановено.

Руски медии съобщиха също, че украински дронове са атакували нефтопреработвателната фабрика „Сизран“ в Самарска област. Там са били чути общо 20 експлозии. Според губернатора на региона Дмитрий Федорищев, целта на атаката е била „промишлено съоръжение“.