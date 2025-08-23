Германски следователи смятат, че украински гражданин, задържан в Италия по подозрение за участие в бомбардирането на газопровода „Северен поток“, е ръководил операцията, съобщава телевизионният канал ARD.

Според него ARD, както и вестниците Süddeutsche Zeitung и Die Zeit, са получили достъп до заповедта за арест на украинеца. От нея следва, че германските следователи смятат, че мъжът е поел ролята на ръководител на цялата операция и на диверсионната група. Същевременно се твърди, че украинецът е бил част от екипажа на платноходката „Андромеда“, която е била използвана за взривяване на газопроводи.

Според заповедта за арест, украинецът, както посочва телевизионният канал, се е качил на предварително наета платноходка в пристанището Вик на остров Рюген в началото на септември 2022 г. Той е бил натоварен със задачата да координира операцията и да ръководи диверсионната група, която се е състояла от шкипер, четирима водолази и експерт по взривни вещества.

По-рано командването на карабинерите в Римини съобщи, че 49-годишен украински гражданин е задържан в местен курорт по европейска заповед за арест, издадена в Германия. Той е заподозрян в участие във взривяването на газопровода „Северен поток“ в Балтийско море през есента на 2022 г. Германската главна прокуратура твърди, че задържаният „е бил част от група хора, които са поставили взривни устройства на газопроводи в района на остров Борнхолм през септември 2022 г.“ Същевременно прокуратурата подчерта, че мъжът вероятно е бил един от координаторите на операцията. Той и неговите съучастници са използвали платноходка, която е напуснала Росток, като транспортно средство.

На 26 септември 2022 г. бяха регистрирани безпрецедентни разрушения на три линии на „Северен поток“ и никога не пуснатия в експлоатация „Северен поток“ 2. Както отбеляза руският външен министър Сергей Лавров, Москва не се съмнява, че експлозията на „Северен поток“ е извършена с подкрепата на Съединените щати. Главната прокуратура на Руската федерация образува дело за акт на международен тероризъм.