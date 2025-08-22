Джорджа Мелони срещу “Армията на желаещите”

Премиерката смята, че западни войски в Украйна ще втвърдят позициите на Москва

Мелони отложи 10-дневно посещение в тихоокеанския район заради украинския конфликт

“Смятате ли, че руснаците ще приемат официално присъствие на британски, френски или други западни военнослужещи в Украйна?” - този малко или много риторичен въпрос зададе Джорджа Мелони днес на оградилите я журналисти. Авторитетният в. “Ла Стампа” опрости питането в кратичкото: “Ами ако Путин взриви всичко заради войниците на Запада в Украйна?” Отговорът на въпросчето според всекидневника се подразбира веднага - значи усилията на Доналд Тръмп да инициира преговори за мир отиват по дяволите заради “желаещите” и вместо войната да спре, тя ще ескалира.

После премиерката на Италия обясни по-подробно защо остава неубедена за ефективността на “Армията на желаещите” или още както някои медии я наричат - “силите за успокоение на Украйна”. Става дума за небезизвестните намерения на някои водещи европейски лидери начело с британския премиер Кийр Стармър и френския президент Еманюел Макрон в Украйна да бъдат изпратени възможно най-бързо западни войски, които да защитят Киев от сегашните свирепи атаки на Москва и да действат като възпиращ фактор в бъдеще, когато евентуално Владимир Путин и Володимир Зеленски сключат примирие. Съмненията на Мелони според италианските медии изглеждат съсредоточени предимно върху времето - премиерката се опасява, че ускорение като това, демонстрирано през последните два дни от Лондон и Париж, може да втвърди Москва в един много деликатен етап от финализирането на очакваното от света мирно споразумение между президента на САЩ Доналд Тръмп и този на Русия - Владимир Путин. И силната дама на Рим е убедена, че на руснак №1 не бива да се предоставя никакво алиби, за да може той да пресече още в зародиш преговорите.

Разбира се, ако евентуално Тръмп даде “зелена светлина” на “Армията на желаещите”, каквато възможност все пак съществува макар и тя де е минимална, за “Ла Стампа” Мелони няма да застане на пътя на Стармър и Макрон. Но тя продължава да е убедена, че отхвърленото според Тръмп от Путин нейно предложение сигурността на Киев да бъде гарантирана в бъдеще от Член 5 от договора на НАТО за колективна защита на претърпяла агресия страна-членка, без Украйна да влиза в Алианса, може да бъде приложено в нов взеаимноприемлив вариант. Според висш италиански дипломат премиерката възнамерявала да предложи план за “щит на Украйна” чрез международен договор, който да подпишат държави, заинтересовани от сигурността занапред на изстрадалата страна, при това не само членки на НАТО. Един вид “plan ad hoc”, тоест “ограничена непосредствена услуга”, без пълния обхват на останалите ангажименти, изисквани от Член 5 на Атлантическия пакт, като устройството на военни бази, изпращането на въоръжения и боеприпаси, организирането на разузнавателни и разоръжаващи мисии и т.н.

Италианските вестници начело с флагмана на печата на Апенините “Кориере дела сера”, отбелязаха днес не без задоволство, че решението на Доналд Тръмп да постави Мелони противно на всякакъв протокол от лявата си страна на масата на лидерите, поканени в Белия дом миналия понеделник, е свидетелство не само за симпатиите му към премиерката като опитна политичка. Въпросната “локация” според влиятелните медии издавала определянето от американския президент на премиерката в Рим за водеща фигура и в международната политика - роля, започваща с нейното активно включване в стартиралия процес за мир в Украйна. И Джорджа Мелони била отложила заплануваното отдавна за 30 август нейно десетдневно посещение в тихоокеанския район с цел да не остане далеч от международната сцена, на която през следващите няколко седмици може да се случи много - или мир в Украйна, или още по-ожесточена война, ако Владимир Путин торпирила процеса поради незадоволени негови искания.