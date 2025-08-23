Зеленски е готов да обсъди въпроса за териториите само с Путин

Украинският президент Володимир Зеленски е готов да обсъди въпроса за териториите, заяви първият заместник-министър на външните работи на Украйна Сергий Кислица в интервю за NBC News.

„Мисля, че президентът Зеленски ясно заяви, че е готов да седне с президента Путин и да ги обсъди, а началото на разговорите по териториалния въпрос е линията на контакт, която е там сега“, каза той.

В същото време Кислица отбеляза, че Зеленски по въпроса за териториите „се ръководи както от действащото законодателство на Украйна, така и от общественото мнение“. Той също така подчерта, че украинското общество е „категорично против размяната на нашата територия за мир“.

Кислица обаче заяви в интервю, че Украйна не вижда „никакви признаци, че Путин е готов за съществени преговори и среща – двустранна или тристранна“.

Според американски медии Путин, по време на среща с президента на САЩ Доналд Тръмп в Аляска, е заявил, че Украйна трябва да предаде целия Донбас на Руската федерация, включително териториите, контролирани от Киев.

Президентът на Украйна многократно е заявявал, че е невъзможно да се откажем от която и да е част от страната. На 23 август, говорейки на честванията за Деня на националното знаме, Зеленски отново заяви: „Няма да дадем земята си на окупатора.“

Малко след срещата си с Путин, Тръмп проведе разговори с украинския президент Володимир Зеленски и лидери на няколко европейски държави в Белия дом. Президентът на САЩ, по-специално, заяви, че е започнал подготовка за срещата на Путин със Зеленски.