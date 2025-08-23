Млади хора, които нито работят, нито учат: Кои европейски страни са най-засегнати?

Младите хора са основен двигател на социалните и икономическите промени. Те са човешкият капитал на всяка страна. Въпреки това, в Европа много млади хора „не са нито на работа, нито учат или се обучават" (NEET).

През 2024 г. 11 % от хората на възраст между 15 и 29 години в ЕС са NEET. ЕС иска да намали този процент под 9 % до 2030 г. Въпреки това, към 2024 г. само 11 от 34 европейски държави вече са постигнали тази цел.

Процентите на NEET варират значително в Европа. В някои страни разликата между половете е особено голяма. Кои са страните с най-висок процент млади хора, които не са нито на работа, нито в образование или обучение?

Къде в Европа има най-много млади хора, които не са нито на работа, нито учат или се обучават?

Според Евростат делът на младите NEET в ЕС варира от 4,9 % в Нидерландия до 19,4 % в Румъния през 2024 г.

„Слабите образователни резултати на младите хора са сериозен проблем в Румъния и са една от основните причини за високия дял на младите хора, които не са заети, не учат и не се обучават“, се посочва в доклада на ОИСР за Румъния от 2025 г.

Когато се включат страните кандидатки за членство в ЕС, Обединеното кралство и държавите от ЕАСТ, Турция отбелязва най-високия процент. Повече от един на всеки четирима млади хора там (25,9 %) са NEET. Босна и Херцеговина е на следваща позиция с 22,2 %. И двете страни са кандидатки за членство в ЕС.

Като цяло Южна и Югоизточна Европа имат много по-високи проценти на NEET, докато Северна и Западна Европа като цяло се представят по-добре.

Освен Турция и Босна и Херцеговина, няколко държави са над средната стойност за ЕС. Те включват Румъния (19,4 %), Италия (15,2 %), Сърбия (14,9 %), Литва (14,7 %), Гърция (14,2 %) и България (12,7 %).

Сред петте най-големи икономики в Европа четири от тях отбелязват проценти на NEET над средните за ЕС: Италия (15,2 %), Франция (12,5 %), Обединеното кралство (12,1 %) и Испания (12 %).

Германия има най-ниския процент, като 8,5 % от младите хора са класифицирани като NEET.

Освен Нидерландия (4,9 %), други страни с добри резултати са Исландия (5,0 %), Швеция (6,3 %), Норвегия (6,8 %), Малта (7,2 %), както и Ирландия и Словения (и двете с 7,6 %). Тези страни показват успех в подпомагането на младите хора да намерят своя път.

Разликата между страните е поразителна. Процентът в Турция е повече от пет пъти по-висок от този в Нидерландия.

Мехмет Озан Оздемир и неговите колеги (2023), академици, които анализираха данните за NEET в Турция, предполагат, че липсата на умения или несъответствието между уменията и изискванията на пазара на труда е една от основните причини за високия процент на NEET в Турция.

„Изглежда, че има голяма разлика между уменията, търсени на пазара на труда, и уменията, придобити от студентите в университетите“, заявиха от офиса на ОИСР в Турция пред Euronews Business, обяснявайки високите равнища на безработица сред университетските възпитаници.

Проучването на ОИСР от 2025 г. също подчертава относително ниския дял на възпитаниците в областта на науката, технологиите, инженерството и математиката (STEM) в Турция. Докладът призовава за повече курсове, свързани с пазара на труда.

Разликата между половете в процента на NEET е поразителна в някои страни. Като цяло, мъжете имат по-ниски проценти от жените. Средно в ЕС 10 % от младите мъже са NEET, в сравнение с 12,1 % от младите жени. Това се равнява на разлика от 2,1 процентни пункта (п.п.) или 21 %.

Три страни са явни изключения. В Турция 15,8 % от младите мъже са NEET, в сравнение с 36,4 % от младите жени. Това представлява разлика от 20,6 п.п., или 130 % повече сред жените.

В Румъния процентите са 14 % за мъжете и 25,2 % за жените — разлика от 11,2 пункта, или 80 % повече. В Чехия само 3,9 % от младите мъже са NEET в сравнение с 13,3 % от жените. Това представлява разлика от 9,4 процентни пункта, или 241 % повече.

От 32 държави процентът на NEET е по-висок сред мъжете, отколкото сред жените, само в пет държави. Това са Швеция, Финландия, Норвегия, Естония и Белгия. Скандинавските държави доминират в тази тенденция.

В Унгария, Полша и Словакия процентът на NEET сред жените също е с над 40% по-висок от този сред мъжете.

Безработни или извън работната сила?

Има две основни причини за процента на NEET: младите хора са или безработни, или извън работната сила. В повечето страни делът на извън работната сила е по-висок от дела на безработните, с изключение на само три страни. В целия ЕС средната стойност е 4,2 % безработни в сравнение с 6,9 % извън работната сила.

Извън работната сила са хората, които не са заети и или не търсят активно работа, или не са на разположение за работа. Те са известни и като икономически неактивно население, според Международната организация на труда.

По-високият дял на младите хора извън работната сила повишава процента на NEET. В Турция един на всеки пет млади хора (20 %) е извън работната сила. Това поставя Турция на първо място по общ процент на NEET, въпреки че официалната безработица сред 15–29-годишните е само 5,9 %.

Същата тенденция се наблюдава и в Румъния, където 5,4 % са безработни, а 14 % са извън работната сила. В Италия, Литва и България делът на лицата извън работната сила е 10 % или повече.

Младите жени в Турция са най-често изключени от пазара на труда

Данните показват, че младите жени, които не са заети в образование, заетост или обучение (NEET), са по-склонни да бъдат изключени от пазара на труда в сравнение с младите мъже, с едно единствено изключение — Естония.

В ЕС делът е 8,5 % за жените и 5,3 % за мъжете. В Турция разликата е драстична: почти една от три млади жени (30,5 %) на възраст 15–29 години, които не учат, са извън работната сила. Процентът е висок и в Румъния — 21 %.

Защо е така в Турция? Според проучване от 2023 г. на Мехмет Озан Оздемир и колеги, фактът, че жената е женена, значително увеличава риска да стане NEET. Традиционните домакински задължения като домакинска работа, грижи за децата и грижи за болни или възрастни хора повишават вероятността женените жени да бъдат NEET.