Впечатляващо: Хърватски гмуркач счупи рекорда за най-дълго задържане на дъх под вода с цели пет минути (ВИДЕО)

Хърватският водолаз Витомир Маричич влезе в историята, като задържа дъха си за 29 минути и 3 секунди, чупейки предишния световен рекорд с почти пет минути, съобщава Science Alert.

На 14 юни 2025 г. Витомир Маричич пое последна глътка чист кислород и легна в басейн, където издържа без въздух 29 минути и 3 секунди.

Според Книгата на рекордите на Гинес това официално е най-дългото доброволно задържано дишане досега, като Маричич подобри предишния рекорд с почти пет минути.

За да поеме колкото е възможно повече кислород в тялото си, Маричич вдишваше чист кислород в продължение на 10 минути преди теста. Тази техника увеличи количеството кислород, разтворен в кръвната плазма, която е ключов резервоар за тъканите на тялото.

Във видео в Instagram Маричич обясни, че е започнал опита си за рекорд с около пет пъти повече кислород в тялото си от обикновено. Без този прием той нямаше да може да издържи толкова дълго.

Дори когато диша нормален въздух, способностите на хърватския спортист са впечатляващи, като успява да задържи дъха си до 10 минути и 8 секунди.

Световният рекорд на Гинес за статична апнея без допълнителен кислород е 11 минути и 35 секунди и е поставен от Бранко Петрович от Сърбия през 2014 г.

За сравнение, средно човек може да задържи дъха си между 30 и 90 секунди. Според официалния уебсайт на Гинес Маричич се е опитал да счупи рекорда през юни, за да привлече вниманието към опазването на океаните.