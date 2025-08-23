Войната на Саливини и Макрон продължава: Италианецът прати французина в Украйна, в отговор Париж извика италианския посланик

Франция е привикала италианския дипломатически представител в Париж, Емануела Д'Алесандро, „след неприемливите коментари“ на италианския вицепремиер и министър на транспорта Матео Салвини срещу Еманюел Макрон за подкрепата му за изпращането на войници в Украйна.

Привикването от френското външно министерство, за което съобщиха информационната агенция Agence France Presse (AFP) и обществената медия France Inter, дойде само няколко часа след изявленията на лидера на Лигата в четвъртък.

На среща в четвъртък, според френските медии, италианският посланик е бил уведомен от правителството в Париж, че „тези коментари са в противоречие с климата на доверие и историческите отношения между двете страни, както и с последните двустранни развития, които показаха силна конвергенция, особено по отношение на тяхната непоколебима подкрепа за Украйна“.

Какво каза Салвини за Макрон по повод Украйна

Италианският вицепремиер призова френския президент на милански диалект да „taches al tram“, да „се придържа към трамвая“, което е колоритен израз, означаващ, че би било по-добре да отиде в Украйна вместо италианските войници.

„Сложи си каската, жилетката, пушката и отиди в Украйна“, обясни Салвини, отнасяйки се към Макрон, по време на публично събитие в град Милано.

Италианският министър отново изрази подкрепата си за политиката на САЩ и президента Доналд Тръмп по отношение на Украйна.

„С неговите методи, които понякога могат да изглеждат груби или раздразнителни, той успява там, където всички други са се провалили“, каза Салвини, наричайки опитите на „европейските армии, европейското превъоръжаване, европейските съвместни дългове за закупуване на ракети“ „макронати“ – в явно пренебрежителен тон.

Прецедентите между Салвини и Макрон

Двамата лидери често са били в конфликт през последните години, тъй като Салвини заема министерски постове от 2018 г., а Макрон е президент от 2017 г.

Макрон вече е бил описан от италианския лидер, който се е поставил начело на най-националистичното крило в страната, като „военен подстрекател“, „бомбастичен“, „лицемер“, „бъбрив“ и „вежлив джентълмен, който прекалява с шампанското“.

През март Салвини коментира по следния начин подкрепата на шефа на Елисейския дворец за обща европейска отбрана: „Никога няма да има европейска армия, командвана от този луд Макрон, който говори за ядрена война“.