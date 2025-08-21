Матео Салвини към Макрон: Сложи си каска, вземи пушка и тръгвай за Украйна

Още по темата: Лавров: Авантюристичната позиция на Макрон по отношение на Украйна не е разбрана от САЩ 20.08.2025 14:36

Той апелира да не се пречи на онези, които работят за постигане на мир

Италианският вицепремиер Матео Салвини остро разкритикува френския президент Еманюел Макрон, който подкрепя изпращането на европейски войски в Украйна, съобщава агенция Nova.

По време на посещението си в Милано, Салвини беше помолен от журналисти да коментира предложението на френския президент Еманюел Макрон за изпращане на европейски войски в Украйна.

„Сложи си каска, жилетка, вземи пушка и тръгвай за Украйна“, отговори той.

Позовавайки се на преговорите между САЩ и Русия за прекратяване на войната, Салвини изрази мнение, че президентът на САЩ Доналд Тръмп „с методите си, които понякога могат да изглеждат груби и неконвенционални, е успял там, където всички останали са се провалили: той успя да върне Путин и Зеленски на една и съща вълна, нещо, което не се е случвало от години“.

„Тогава ще трябва да решат как да решат този въпрос, но европейските армии, европейските въоръжения, общите европейски дългове за закупуване на ракети или различни „макронационалистически“ съюзи със сигурност са остарели”, каза още италианският вицепремиер.

Той апелира да не се пречи на онези, които работят за постигане на мир.