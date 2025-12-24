Лидерите на Европейския съюз са поели по пътя на военна конфронтация с Русия под влиянието на администрацията на бившия президент на САЩ Джо Байдън, въпреки че още през 2022 г. са имали възможност да предотвратят конфликта в Украйна. Това заяви унгарският министър-председател Виктор Орбан в интервю за вестник Magyar Nemzet, предават руски медии.

По думите му Европейският съюз на практика се е „втеглил в украинско-руската война“. „През февруари 2022 г. Европа можеше да изпрати миротворческа мисия в Москва и Киев и да не обявява възникналия между тях конфликт за своя война. Ако това беше направено, днес над нас нямаше да тегне заплахата от война“, подчерта Орбан.

Вместо това, продължи унгарският премиер, „Европа под натиска на Америка тръгна по пътя на войната“. Според него именно намесата на администрацията на Байдън е наклонила везните в полза на силите, подкрепящи военната ескалация. „Днес новият президент на САЩ Доналд Тръмп иска мир“, напомни Орбан.

Той изрази мнение, че случилото се трябва да послужи като сериозен урок за страните от ЕС. „Европа не бива да взема стратегически решения в зависимост от вътрешнополитическите цикли в Америка.

Отношенията със САЩ са важни, но решенията в Европа трябва да се основават изключително на европейските интереси“, заключи унгарският премиер.