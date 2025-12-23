Крайнодясната партия „Алтернатива за Германия“ е обвинена в събиране на информация за Кремъл

Крайнодесният германски политик Ринго Мюлман проявява забележителен интерес към разкриването на информация, която според политическите му опоненти би могла да представлява голям интерес за руското разузнаване, пише Politico.

Използвайки правата, предоставени му като депутат от „Алтернатива за Германия“ (AfD) в парламента на източногерманската провинция Тюрингия – където AfD е най-силната партия – Мюлман многократно е искал от регионалното правителство да разкрие сложни подробности по теми като местната отбрана от дронове и транспортирането на западно оръжие до Украйна.

„Каква информация има държавното правителство за мащаба на военните транзитни транспорти през Тюрингия от 2022 г. насам (разпределени по години, вид транспорт (пътен, железопътен), брой транзити и известни спирки)?“, попита Мюлман писмено през септември .

Един юнски ден Мюлман, който отрича да изпълнява поръчките на Русия, подаде осем запитвания, свързани с дронове и възможностите за защита от дронове на полицията в региона, която е отговорна за откриването и отблъскването на дронове, считани за шпионска заплаха.

„Какви технически системи за защита от дронове са известни на полицията в Тюрингия (напр. заглушители, мрежови пускови установки, електромагнитни импулсни устройства) и до каква степен те са тествани за използваемост в правоприлагането?“, попита Мюлман .

Подобни въпроси от депутати от „Алтернатива за Германия“ в провинциалните и федералните парламенти накараха германските центристи да обвинят депутатите от крайнодясната партия, че използват местата си, за да се опитат да разкрият чувствителна информация, която Москва би могла да използва във войната си срещу Украйна и да помогне за провеждането на така наречената си „хибридна война“ срещу Европа.

„Човек не може да не остане с впечатлението, че AfD работи по списък със задачи, възложени ѝ от Кремъл с разследванията ѝ“, каза пред германския вестник Handelsblatt министърът на вътрешните работи на Тюрингия Георг Майер, член на лявоцентристката Социалдемократическа партия (SPD).

„Това, което ме впечатли, беше невероятният интерес към критичната инфраструктура и органите за сигурност тук, в Тюрингия, особено как се справят с хибридните заплахи“, каза впоследствие Майер пред POLITICO. „Изведнъж геополитическите въпроси играят роля в техните въпроси, докато ние в парламента на провинция Тюрингия не сме отговорни за външната политика или отбранителната политика.“

„Коварни“ намеци

Лидерите на „Алтернатива за Германия“ често заемат позиции, благоприятни за Кремъл, като се застъпват за подновяване на икономическите връзки и вноса на газ, както и за прекратяване на оръжейната помощ за Украйна. Техните политически опоненти обаче често ги обвиняват, че действат не само по убеждение, но и по нареждане на Москва. Депутатът от „Зелените“ Ирен Михалич например миналия месец нарече партията „троянски кон“ на руския президент Владимир Путин в Германия.

Политиците от „Алтернатива за Германия“ отричат твърденията, че използват нарастващата си парламентарна власт както на национално ниво, така и в провинциите на Германия, за да се опитат да предадат чувствителна информация на Кремъл.

Тино Хрупала, един от националните лидери на AfD, категорично отхвърли твърденията, че партията му се опитва да разкрие маршрути за доставка на оръжие в полза на Кремъл.

„Гражданите имат основателни опасения относно това, което виждат и преживяват по магистралите всяка вечер“, каза той в токшоу миналия месец , когато беше попитан за запитванията на Мюлман.

„Всички тези въпроси са основателни от член на парламента, който е загрижен и приема сериозно тревогите и нуждите на гражданите. Вие правите намеци, което е доста коварно; обвинявате ни в неща, които никога не можете да докажете.“

Мюлман, бивш полицай, в разговор с POLITICO отрече да следва списък със задачи „в посока Русия“.

Министрите на правителството, макар и задължени да отговарят на всяко парламентарно запитване, не са задължени да разкриват чувствителна или класифицирана информация, която би могла да застраши националната сигурност, твърди още Мюлман.

„Не е моя работа да ограничавам въпросите си, а министърът да даде отговорите“, каза той. „Ако в даден момент такъв отговор представлява опасност или доведе до шпионаж, тогава шпионажът не е моя вина, а на министъра, защото той е разкрил информация, която не е трябвало да разкрива.“

Поток от парламентарни въпроси

Марк Хенрихман, консервативен депутат и председател на специална комисия в германския Бундестаг, която контролира разузнавателните служби на страната, заяви, че макар правителството да не е длъжно да разкрива класифицирана или силно чувствителна информация в отговорите си на парламентарни въпроси, руските разузнавателни служби все пак могат да сглобят ценни данни от огромния обем и разнообразие от разследвания на AfD.

„Освен незначителните запитвания и чувствителните запитвания, има и огромна сива зона“, каза Хенрихман. „И това, което редовно чувам от различни министерства, е, че индивидуалните запитвания всъщност не са проблемът. Но когато разгледате тези индивидуални запитвания едно до друго, получавате картина например на маршрутите за пътуване, доставките на помощи и военните стоки до или в посока Украйна.“

Хенрихман заяви, че парламентарните въпроси на AfD в Бундестага по теми като осведомеността на властите за руски саботаж и хибридни дейности в региона на Балтийско море, както и за отравянето на покойния руски опозиционен лидер Алексей Навални, са привлекли вниманието му и са породили безпокойство.

Според анализ на данни на Spiegel, фракциите на AfD в германските провинциални парламенти са внесли над 7000 запитвания, свързани със сигурността, от началото на 2020 г. - повече от всяка друга партия и около една трета от всички запитвания, свързани със сигурността, взети заедно.

В Тюрингия - където държавните разузнавателни власти определиха AfD като екстремистка групировка - партията е внесла близо 70 процента (1206 от 1738) от всички въпроси, внесени през този законодателен период. В Бундестага парламентарните въпроси на партията представляват над 60 процента от всички запитвания (636 от 1052).

Стратегическото използване на парламентарни въпроси от страна на AfD не е нищо ново, казват експерти. Откакто влезе в Бундестага през 2017 г., партията ги е използвала, за да залее министерства и да събира информация за предполагаеми политически противници, казват експерти.

„От самото начало AfD използва парламентарни въпроси, за да възпрепятства, парализира и също така да наблюдава политическите си врагове“, каза Анна-Софи Хайнце, изследовател в университета в Трир.

По отношение на потопа от запитвания, свързани с националната сигурност, въпросът какво движи „Алтернатива за Германия“ е до голяма степен неуместен, каза Якуб Уондрейс, изследовател в Института за изследване на тоталитаризма „Хана Аренд“ към Техническия университет в Дрезден, който изучава политиката на „Алтернатива за Германия“ спрямо Русия.

„Не е невъзможно те да действат от името на Кремъл. Възможно е също така да действат от името на себе си, защото, разбира се, те са прокремълски настроени. Но крайният резултат е почти същият. Тези въпроси са потенциална заплаха за националната сигурност.“