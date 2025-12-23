Арестуваха Грета Тунберг в Лондон (ВИДЕО)

Лондонската полиция задържа шведската активистка Грета Тунберг по време на демонстрация в подкрепа на пропалестински активисти, които провеждат гладна стачка. Информацията беше разпространена от палестински активистки организации.

Според изявление на групата „Затворници за Палестина“, цитирано от АФП, Тунберг е била арестувана по силата на британския Закон за борба с тероризма по време на протест под наслов „Затворници за Палестина“.

От организацията твърдят, че задържаните участници в демонстрацията са обвинени в подкрепа на забранената във Великобритания група „Palestine Action“, както и по други обвинения. По време на протеста Грета Тунберг е държала плакат с надпис: „Подкрепям затворниците от Palestine Action. Противопоставям се на геноцида“.