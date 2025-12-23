Марк Рюте: Сигурността ни зависи от силата на Украйна

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте призова страните от алианса да запазят твърдата си подкрепа за Украйна, като предупреди, че отслабването на европейската решимост ще увеличи рисковете за сигурността на континента. В интервю за ДПА той подчерта, че силна Украйна е ключов фактор за възпирането на евентуална руска агресия срещу държава членка на НАТО.

Според Рюте, за да бъде възпрян Владимир Путин, е необходимо Украйна да остане способна да се защитава, а страните от алианса да изпълнят поетите ангажименти за увеличаване на разходите за отбрана, договорени на срещата на върха на НАТО в Хага през юни.

„Ако направим тези две неща, ще сме достатъчно силни, за да се защитим, и Путин никога няма да се опита“, заяви Рюте, визирайки възможността за атака срещу НАТО.

Той подчерта, че превъоръжаването трябва да се ускори, тъй като според разузнавателни оценки ситуацията може да стане критична още през 2027 г., ако не бъдат предприети навременни мерки.