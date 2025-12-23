Вучич: Имаме споразумение с Русия за удължаване на доставките на газ до 31 март

Сърбия ще има електричество

Имаме споразумение за удължаване на доставките на газ с още три месеца, до 31 март, за да могат хората да бъдат в безопасност и да спят спокойно. Това заяви сръбският президент Александър Вучич, съобщава Танюг. Както добави той, Сърбия ще има електричество и достатъчно газ за предстоящия зимен сезон.

Президентът на Сърбия Вучич заяви, че има информация, че представители на „Газпром“ обсъждат продажбата на акции в НИС, наред с други, с унгарската национална компания MOL и че сръбското ръководство няма нищо против това, защото унгарците са наши приятели, но че ако до 15 януари не се намери решение, ще бъде както той обяви по-рано.

„Унгарците са наши приятели и всичко е наред. Нека просто го завършим възможно най-скоро до 15 януари. Защото трябва да се има предвид, че всичко върви перфектно и че нямаме никакъв проблем с, да речем, вторични санкции, а имаме и ще имаме. И че нямаме никакъв проблем с баржи, влакове и камиони, че внасяме, да речем, дизел - не можем да внасяме 6000 тона на ден, които консумираме. Така че, просто искам да ви кажа, че това е невъзможна мисия“, каза Вучич, отговаряйки на въпроса дали има информация, че се водят преговори между унгарската MOL и „Газпром”.

„Гордея се със Сърбия, гордея се с гражданите на Сърбия. Нека бъдем честни към себе си поне веднъж. Представяли ли сте си някога, че е възможно Сърбия да не получи нито капка петрол в продължение на 75 дни и никъде да няма тълпа, никой да не носи кофи или нещо подобно, 75 дни, това не са седем дни. Че имаме толкова много резерви, че сме толкова подготвени за всичко и че сме се държали толкова сериозно и отговорно“, подчерта Вучич.

Вучич каза още, че Сърбия е много по-успешна, отколкото мнозина искат да я представят, и добави, че гражданите очакват добри новини в началото на годината - пенсиите ще бъдат най-големите в историята и няма да има проблеми с газоснабдяването.

Вучич заяви днес, че президентът на САЩ Доналд Тръмп и неговите сътрудници не са се отказали от проекта за Генералния щаб заради властта, а заради тормоза и натиска, оказван от блокадниците.