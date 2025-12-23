Пътят към Гърция: Фермерите отварят блокади за Коледа, но тракторите остават

Още по темата: Гръцките фермери вдигнаха блокадите по пътищата 23.12.2025 10:50

На Коледа ще се проведе общо събрание на протестиращите, за да се реши бъдещето на мобилизациите

Земеделските производители временно отварят магистрали в цяла Гърция, за да пуснат пътуващите на почивка по празниците, като същевременно оставят тракторите си отстрани на пътищата, а протестиращите остават на блокадите на смени, пише Kathimerini.

На българо-гръцката граница

В Промахон фермерите провеждат символична тричасова блокада за камиони от 14:00 часа днес, като след това държат превозните средства подредени по пътя, за да се запази достъпът за празнично движение. На 26 декември ще се проведе общо събрание, за да се реши бъдещето на мобилизациите. Безсрочната блокада на граничния пункт Екзохи на гръцко-българската граница, активна от понеделник в 12:00 часа, остава в сила, като пътническите, туристическите и аварийните превозни средства се отклоняват по второстепенни пътища.

Актуалните съобщения от АПИ към този час

23.12.2025, 14:50 ч.: Ограничено е движението за МПС над 12 т по път I-1 /Е-79/ София – Кулата при км 441 през ГКПП Кулата – Промахон, поради протест на гръцки граждани

23.12.2025 11:59 ч.: Ограничено е движението на МПС над 12 т по път II-19 Симитли – Гоце Делчев през ГКПП "Илинден – Ексохи", поради протест на гръцки фермери. Шофьорите изчакват на място.

Как е в Гърция?

От 12:00 часа движението по двете ленти на Националната магистрала Солун-Атина на пътните пунктове Малгара ще бъде отворено. Лентата към Атина се отваря отново след 22 дни, докато обратната посока към Солун беше отваряна периодично през последните дни.

Блокадата на кръстовището Дервени на стария национален път Солун-Кавала остава в сила, като не са планирани мобилизации до събота, докато смените продължават. Подобна ситуация съществува и на блокадата на Халкидона на стария национален път Солун-Едеса, като решенията за по-нататъшни действия се очакват в петък. Тракторите и селскостопанските машини остават на кръстовището Прасина Фанария, а блокадата, инициирана от пчелари и фермери в Никити, Ситония, Халкидики, се засилва.

В Западна Македония блокадите остават отворени до петък, 26 декември, когато общите събрания ще определят следващите стъпки. Земеделските производители на кръстовището Филотас в община Аминтаио планират символично шествие до здравния център Аминтаио, с участието на производители от цяла Западна Македония.

Пътят към селскостопанския и животновъден блок Сиатиста на магистрала Егнатия и околовръстните пътища е отворен от днес, като фермерите раздават продукти на преминаващите шофьори, като същевременно укрепват блокадите.

На гръцките граници фермерите в митническите пунктове Евзони и Ники преустановяват протестите до петък, за да улеснят пътуването. Фермерите ще преместят превозните си средства отстрани на пътя в Евзони, което ще позволи на камиони, автобуси и автомобили да преминават свободно, като същевременно останат на смени. Не е планирана блокада в Ники до петък, въпреки че се очаква участниците да се присъединят към демонстрацията в здравния център Аминтаио.

"Нека изясним нещо: няма конфликт между фермери и полицаи. Фермерите са там, за да протестират и се справят много добре, това е тяхно демократично право. Демократично право на гражданите обаче е и да могат да се движат безопасно и свободно по улиците", каза говорителят на полицията Константина Димоглиду. "Фермерите не са показали никакви признаци на добра воля, ситуацията с трафика не се е променила при нито една блокада от първия момент досега", добави тя.

"Не са осигурени ленти за движение [от земеделските производители], поради което продължаваме с правилата за движение. Знаете ли колко полицейска сила в момента хаби, за да бъде в националната мрежа и по околовръстните пътища, за да помага на шофьорите? Това е наше задължение", подчерта полицейският говорител.