Лавров: Авантюристичната позиция на Макрон по отношение на Украйна не е разбрана от САЩ

Авантюристичната и конфронтационна позиция на френския президент Еманюел Макрон по отношение на конфликта в Украйна не се разбира от настоящата администрация на САЩ, която се опитва да стигне до коренните причини за кризата. Това каза руският външен министър Сергей Лавров по време на пресконференция, съобщават руски медии.

„Виждаме все по-ясно разбиране от страна на нашите партньори в Съединените щати за необходимостта от премахване на коренните причини за кризата, вместо да се опитваме да подкрепяме онези, които хвърлят красив лозунг за незабавно прекратяване на огъня и същевременно казват, че прекратяването на огъня няма да означава продължаване на оръжейното напомпване на Украйна. Точно това е изявлението, което френският президент Макрон направи неотдавна“, отбеляза Лавров. „И е добре, че тази абсолютно авантюристична позиция, конфронтационна позиция, позиция в подкрепа на продължаването на войната, не намира разбиране в настоящата администрация на Съединените щати, която се опитва да се вникне в същността на проблемите и да отстрани, да помогне за премахването на коренните причини, които са в основата на кризата."