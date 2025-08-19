Още по темата: Зеленски: Русия може да бъде принудена към мир само чрез сила 18.08.2025 19:18

Руският външен министър Сергей Лавров посочи, че ако Володимир Зеленски е загрижен за спазването на Конституцията на Украйна, тогава е необходимо да се започне с прилагането на първите ѝ членове, които гарантират правата на рускоезичното население.

„Зеленски заяви във Вашингтон: „Бих бил готов да преговарям, но дори няма да обсъждам никакви територии, защото конституцията ми забранява. Това е интересен момент, защото, колкото и смешно да е, но и до днес в украинската конституция, въпреки приетите закони, забраняващи руския език във всички сфери на човешката дейност, Конституцията на Украйна запазва задълженията на държавата да гарантира напълно правата на руснаците - това е отделно подчертано - и на други национални малцинства“, каза Лавров в интервю за телевизионния канал „Россия-24“ .

„Ако толкова много държи на конституцията си, тогава бих започнал с първите ѝ членове, където това задължение е залегнало“, продължи Лавров.