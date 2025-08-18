Зеленски: Русия може да бъде принудена към мир само чрез сила

Още по темата: Тръмп: Ще сложа край на конфликта в Украйна въпреки критиките 18.08.2025 17:47

Зеленски вече се е срещнал в хотела със специалния пратеник на САЩ

Украинският президент Володимир Зеленски се срещна във Вашингтон с Кийт Келог, специалният пратеник на президента на САЩ Доналд Тръмп за Украйна, съобщава Reuters.

След срещата Зеленски написа в "Телеграм":

"Благодарим ви за срещата и за съвместната работа с нашия екип. Днес президентът Тръмп покани Украйна и други европейски държави във Вашингтон. За първи път срещата е в такъв формат - тя е много сериозна. Обсъдихме ситуацията на бойното поле, силните ни дипломатически възможности - Украйна и цяла Европа заедно с Америка. Русия може да бъде принудена към мир само чрез сила, а президентът Тръмп разполага с тази сила. Трябва да направим всичко както трябва, за да може мирът наистина да стане факт", каза още Зеленски.

Според Белия дом е планирано Тръмп първо да проведе едночасови разговори със Зеленски, а след това да приеме европейски лидери.