Защо американците създават армия от „бойни магьосници“

Тайните войници на Щатите

Хора с паранормални способности служат като разузнавачи в ЦРУ

Информацията е най-големият „коз“, който дава преднина пред противника

Когато Централното разузнавателно управление на САЩ получава информация, че Съветският съюз използва нестандартни методи на разузнаване, военното командване веднага решава да отговори със същото. Но не става дума за нови оръжия или за използване на някакви специални техники. През 70-те години на миналия век, в Щатите се появява специално подразделение. Хора с паранормални способности стават участници в проект наречен „Звездна врата“. Това са един вид „бойни магьосници“, които трябва да служат в армията на САЩ.

През 70-те години на миналия век две водещи държави с ядрени оръжия се открояват в света. СССР и САЩ са в невидима конфронтация, опитвайки се да наклонят везните на световната политика в своя полза. Специалистите създават тайни оръжия, усъвършенстват методите за водене на война и най-важното - разузнаването. Именно информацията е „козът“, който дава сила на единия от противниците и отслабва другия.

Звездна врата

Ури Гелер е медиум, който сътрудничи на ЦРУ.

През 1972 г. американците започват работа по проекта „Звездна врата“. Целта на военните специалисти е да изучат паранормалните способности и възможността за използването им на практика в интерес на ЦРУ. Участниците в проекта не са много. Екстрасенсите, както знаем, не се срещат под път и над път, а ЦРУ разглежда кандидатите много внимателно - твърде често тези „магьосници“ изглеждат като пълни психопати, от които очевидно няма голяма полза.

Инго Суон, уфолог и екстрасенс, е смятан за особено ценен участник в проекта, заради научния си подход към работата. Той моли военните да назоват произволен град на картата, след което екстрасенсът описа какво е времето на посоченото място. След това разузнавачите се обаждат на метеорологичната служба и те докладват точните данни. Експериментът е само частично успешен, въпреки че в повечето случаи Суон дава правилния отговор. Но едва ли може да се приеме на сериозно човек, който казва нещо подобно: „В пространството вдясно от тази стая виждам Юпитер, на много милиони мили разстояние. Виждам как свети с ослепителна светлина.“

Харолд Путхоф е не по-малко екстравагантен човек. Той е физик по професия и също така тества екстрасенси. Той дори си сътрудничи с Ури Гелер, медиум, който е смятан за международна звезда. Харолд многократно заявява, че самият той притежава свръхестествени способности и че екипът му е открил няколко военни тайни на СССР, без да посочва какви точно.

В проекта има и други медиуми, които първоначално преминават тестовете доста успешно, но след това се „провалят“. Според ръководителите на програмата, точността на отговорите на медиумите достига приблизително 65% - съгласете се, не е твърде много, особено като се има предвид, че говорим за помощ на военните.

В американската армия „бойните магьосници“ са третирани с презрение. Военните се отнасят с подигравка към разузнавачите, „въоръжени“ с карти таро или магически кристали, и, разбира се, не ги приемат на сериозно.

Невероятни открития

Понякога обаче екстрасенсите в „Старгейт“ правят наистина невероятни открития. През 1979 г. един от визионерите „вижда“ очертанията на необичайна подводница, която се строи в СССР, в Северодвинск. По думите му, подводницата е с поразителни размерите и необичаен дизайн, прилича на катамаран.

Откритието, направено от екстрасенса, е незабавно докладвано както на ЦРУ, така и на Министерството на отбраната на САЩ. Армията и разузнавателната агенция не приемат думите на „магьосника“ сериозно - те вече са чували много за подземни пирамиди и извънземни и смятат твърденията му за измислица.

Но екстрасенсът продължава да настояват на своето: скоро СССР ще пуснат в действие най-голямата ядрена подводница. В крайна сметка, офицерът от военноморското разузнаване Джейк Стюарт се заинтересува от информацията от „Звездна врата“. Той моли ръководството да промени орбитата на един от спътниците, така че в посочения от „магьосника“ момент той да бъде на правилното място. Представете си изненадата на американските военни, когато спътникът действително заснема съветската подводница „Акула“, която е изведена в канала на фабричната сграда.

Край на проекта

Но въпреки този успех, броят на екстрасенсите в проекта постепенно намалява. През 1995 г. програмата за използване на паранормални способности в разузнаването е затворена и разсекретена. ЦРУ стига до заключението, че „Старгейт“ и подобни проекти не носят никаква полза, а средствата, изразходвани за тяхното финансиране, не се компенсират от предоставянето на ценни данни.

Провалът на проекта обаче е само една от причините за неговото затваряне. Както пише публицистът Едуард Кравченко в труда си „Към Създателя или кой стои зад Пророците“, по това време Съветският съюз, основният враг на Съединените щати на световната сцена, изчезна. Пентагонът вече не се нуждаеше от финансиране на „бойни магьосници“.

Но според доктора на науките Виктор Рубел, който посвещава по-голямата част от живота си на така наречените „пси-войни“ и „паранормалния“ интелект, дори днес екстрасензорното възприятие се използва в интерес на държавата от много страни по света, включително САЩ и Русия.