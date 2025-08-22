Естония е готова да изпрати мироопазваща рота в Украйна

Естония е готова да участва в мироопазваща операция в Украйна с до една рота войници, каза на обща пресконференция с финландския си колега Петери Орпо в Талин естонският премиер Кристен Михал, предаде БТА.

Михал не посочи колко точно естонски войници е готов да изпрати в Украйна.

Съюзниците от НАТО и Украйна работят заедно, за да се предоставят такива здрави гаранции за сигурност на Украйна, че Русия никога повече да не я атакува, каза днес генералният секретар на пакта Марк Рюте и добави, че Европа и САЩ ще участват в осигуряването им.

Френският президент Еманюел Макрон и британският премиер Киър Стармър се изказаха в подкрепа на разполагането на мироопазващи сили в Украйна след края на войната в рамките на така наречената "Коалиция на желаещите", а германският канцлер Фридрих Мерц също демонстрира, че е отворен за участие на Германия в подобна мисия, отбелязва Ройтерс.