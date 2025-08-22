Украйна получи 1 млрд. евро от замразени руски активи

Украйна получи 4,05 милиарда евро, от които един милиард евро по заеми от ERA, финансирани от замразени руски активи, и 3,05 милиарда евро по Механизма за възстановяване и интеграция на Украйна. Това съобщи премиерът Юлия Свириденко в Telegram, съобщава Укринформ.

„Украйна получи 4,05 милиарда евро — 1 милиард евро по заем от ERA, финансирани от замразени руски активи, и 3,05 милиарда евро по Механизма за възстановяване и интеграция на Украйна. Тази подкрепа укрепва както държавния бюджет, така и процеса на възстановяване“, написа тя.

ЕRA е инициатива, ръководена от Г-7, която предоставя на Украйна заеми от приблизително 50 милиарда долара, като погасяването и обслужването им са обезпечени от бъдещите печалби, генерирани от блокирани руски държавни активи, държани в ЕС

Според Министерството на финансите, средствата ще бъдат насочени към приоритетни социални и хуманитарни разходи от държавния бюджет.

Очаква се общо Механизмът за възстановяване и интеграция на Украйна да привлече около 12,5 милиарда евро тази година, от които над 6,5 милиарда вече са преведени в държавния бюджет.

За да получи следващия транш от ЕС, Украйна завърши необходимите реформи, планирани за края на първото тримесечие на 2025 г., се отбелязва в публикацията. Те обхващат борбата с корупцията, публичната администрация, регионалната политика, човешкия капитал, агрохранителния сектор, дигиталната трансформация, опазването на околната среда и управлението на държавните активи.