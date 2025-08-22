Сергей Кузнецов не иска да бъде екстрадиран от Италия в Германия

Обвиненият за терористичния акт срещу „Северен поток 2“ украинец - два месеца в ареста

Прокуратурата в Генуа го разследва за опит за взривяване на петролен танкер в Ла Специя

С остригана коса, с леко загоряло лице и искрящи сини очи, в черна тениска и кафяви панталони - така 49-годишният украинец Сергей Кузнецов, обвинен за координатор на взривяването на газопровода „Северен поток-2“ през септември 2022 г., пристигна в петък сутринта в Апелативния съд на Болоня.

Малко преди обяд там беше насрочено неговото изслушване с цел потвърждаване от италианската магистратура на международната заповед за арест, издадена на 18 август от германската федерална прокуратура.

Веднага щом полицейският автобус пристигна в съда, арестуваният през нощта на сряда срещу четвъртък във ваканционно селище край адриатическия курорт Римини висок як мъж бе изведен в белезници и докато вървеше към съдебната палата вдигна високо три пръста, възпроизвеждайки символа на тризъбеца от украинското знаме. Присъстващите в съдебната зала журналисти „преведоха“ този жест като подкрепа на родината, на каузата и независимостта на Украйна.

Изслушването за потвърждаване на ареста бе обсъдено при закрити врати от състав начело със съдийката Соня Пазини. Предаването на Кузнецов на Германия, в съответствие с нейния иск за екстрадацията му, може да се очаква след два месеца – обяви назначената за прокурорка на делото магистратка Личия Скалярини.

Освен това, сутринта Кузнецов изненадващо е сменил назначената му след задържането в Римини адвокатка Илария Перуца с нейния изглежда по-обигран колега Лука Монтебели.

Изслушването за потвърждаване на ареста беше отложено за ранния следобед, тъй като 49-годишният мъж, придружен от преводач на английски, поиска преводач от италиански на украински или руски език, обяснявайки, че не владее свободно езика на Шекспир. Поради тази причина съдията поиска нов преводач и изслушването беше отложено за по-късно в петък.

Междувременно, Главната прокуратура на Болоня бе подала писмено искане за предварително задържане още преди изслушването, в което Кузнецов е обвинен в терористичен саботаж на газопроводите „Северен поток“ в Балтийско море и е арестуван по европейска заповед за арест, издадена от Германския федерален съд.

Поради тези причини, заместник-главният прокурор Личия Скалярини прие исканията на германските съдебни власти за предаване на заподозрения и в късния следобед потвърди ареста, както и съответните мерки за охрана на задържания. По време на краткото съдебно заседание Кузнецов обяви, че бил невинен, че не знаел нищо за взривяването на газопровода „Северен поток 2“ и настоя по никакъв начин да не бъде екстрадиран в Германия.

Според американските и западноевропейските медии, които от вчера разказват за перипетиите около задържането на Сергей Кузнецов и неговите тайни мисии, 49-годишният украинец е капитан от армията в запас, бивш член е на контраразузнавателната служба СБУ и член на елитното поделение, защитавало Киев от руското нападение в първите месеци на войната през 2022 г.

Както твърдят германските магистрати, именно той е бил ръководител на мисията по взривяване на газопровода „Северн поток“, в която са участвали шестима души. И изглежда невероятно, че един от най-големите саботажи в историята е бил извършен от малкия екипаж от цивилни и военни чрез чартиран в германския град Рощок 15-метров платноходен плавателен съд „Андромеда“.

Екипът под ръководството на Кузнецов тръгва от Рощок на 7 септември, насочвайки се към датския остров Борнхолм, преминавайки през териториалните води на Полша и Швеция. Саботьорите са били екипирани с водолазна екипировка, преносима сонарна система и карти с отворен код, за да локализират тръбопровода, разположен на 80 метра под водата. Смята се, че участниците в мисията са правили гмурканията по двойки, в изключително студена вода, с продължителност 20 минути: това означава, че изплуване на повърхността изисква тричасова декомпресия и 24 часа почивка, но е възможно гмурканията да са били по-кратки, с почивки от 4-5 часа.

Тръбопроводът експлодира на 26 септември след взривяването от разстояние на поставените в основата му няколко килограма експлозивна смес, генерирайки толкова въглероден двуокис, колкото Дания произвежда за една година, като три от четирите тръбопровода бяха унищожени. По време на бягството си отново през Рощок екипът на Кузнецов обаче допуска грешка - пратноходката „Андромеда“ не е била старателно измита и съответно германските следователи откриват пръстови отпечатъци, „човешки материал“ и ДНК, които им позволяват да стигнат до самоличността на атентаторите.

Иначе 49-годишният Сергий Кузенцов пристига в Италия на 19 август заедно с жена си и двете им деца с джип с украинска регистрация. Бившият офицер от специалните сили на украинската армия и агент на киевските тайни служби, е използвал собственото си име за резервацията за почивка и това изглежда му изяжда главата. Защото той е засечен от международната полицейска служба за контрол на туристическите потоци като гост на ваканционното селище "Ла Пескача" на няколко минути от плажовете на прочутите курорти Римини, Ричоне и Католика. И малко преди полунощ в сряда е закопчан от италиански карабинери без да окаже съпротива, но както писа в петък в. „Кориере дела сера“ арестът му може да се окаже голям проблем за отношенията на Рим с Киев. По простата причина, че бившият агент на „СБУ“ и капитан от армията има влиятелни връзки в родината си и в НАТО, като според негови представители той официално не е извършил престъпления и не е участвал в подривна операция.

Според някои италиански медии най-неочаквано в петък в Киев е бил на посещение Генералният секретар на НАТО Марк Рюте, който бил обсъдил с местни военни и представители на службите общи действия за намиране на приемливо решение на „Случая Сергей Кузнецов“.