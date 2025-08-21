Зеленски благословил диверсията, измислена от ген. Валерий Залужни

В Римини бе арестуван координатора на операцията Сергей К., екстрадират го в Германия

Избухване на сериозно напрежение в отношенията на Берлин с Киев прогнозираха в ранния следобед всички големи западноевропейски вестници. Най-напред германските всекидневници “Франкфуртер Алгемайне Цайтунг” и “Билд” изстреляха в сайтовете си новината, че в италианския курорт Римини е бил закопчан от местни полицаи координаторът на взривяването през септември на 2022 г. в Балтийско море на газопровода “Северен поток - 2”.

Мъжът е украинец, казва се Сергей К., бил e търсен от Интерпол със заповед за арест, издадена на 18 август от прокуратурата в Карлсруе. Най-големите британски, италиански и френски вестници отбелязаха, че диверсията, заради която трезорът на Берлин продължава да губи всеки ден по 1 млн. евро, най-вероятно ще предизвика срив в германско-украинските отношения. Просто защото германските магистрати вече били убедени, че взривяването на газопровода е било благословено от президента Володимир Зеленски, а негов организатор е бил бившият военен №1 на Киев и сега негов посланик в Лондон - ген. Валерий Залужни.

След две години на непрозрачност като черната повърхност на Балтийско море - отбеляза италианският в. “Кориере дела сера” - избухна информационна “бомба” и сега едно след друго валят експлозивни разкрития за саботажа на газопровода “Северен поток” през септември 2022 г.

Германското съдебно разследване, за което в сряда съобщиха медиите в страната, бе достигнало до група украинци, за един от които Берлин бе издал заповед за арест през юни - някой си живеещ във Варшава Владимир З., който обаче бил “покрит” от полските власти. Разследването на случая от магистратите в Карлсруе не давало никакви индикации за неговия “мозъчен организатор”, докато днес “Уол Стрийт Джърнъл” не публикува нова информация, получена от четири анонимни и независими украински военни източника и съответстваща на публикуваните в германските медии догадки. Според тази информация украинският президент Володимир Зеленски е бил наясно с плана за саботиране на газопровода, първоначално бил благословил акцията, но след намесата на ЦРУ, информирано от нидерландските служби за сигурност, които били разкрили плана, президентът бил оттеглил съгласието си.

“Подобно действие може да бъде осъществено само с огромни технически и финансови ресурси” - заяви пред агенция “Ройтерс” веднага след публикуването на разследването на “Уол Стрийт Джърнъл” в четвъртък сутрина съветникът на Зеленски - Михаил Подоляк. “И кой ги има? Русия, разбира се”, подчерта, без да му трепне окото, първият помощник на украинския президент. Но информацията в американската икономическа библия очертава съвсем друг сценарий за саботажа на “Северен поток”.

“Всичко започна след нощ на тежко пиене и след демонстрираната желязна решителност на шепа хора, които имаха смелостта да рискуват живота си за своята страна”, разказва на “Уол Стрийт Джърнъл” висш украински военен. Според него “мозъците” на плана се били събрали през май 2022 г. в киевски ресторант - до един високопоставени военни и мощни бизнесмени, които започнали да вдигат тост след тост за успеха на съпротивата срещу Русия. И идеята за терористичния акт се била родила точно там, сред алкохол и патриотични изцепки - да се унищожи газопроводът “Северен поток”, който е източник на енергия за Германия и Европа, както и на пари за Путин.

И саботажът на “Северен поток”, който съгласно международното право може да се смята за военен акт срещу страната, която притежава инфраструктурата - в този случай Германия, според заговорниците би им струвал само триста хиляди евро. Нужни били парите за наема на малка яхта, за обучение на няколко цивилни водолази, за хубава жена на борда, която да предаде на “круиза” на група приятели сексуална окраска, нищо, че Балтийско море било бурно, а септември - студен.

И така по време на запоя в кръчмата - все според “Уол Стрийт Джърнъл” - финансистите и изпълнителите на плана са определени - “Публично-частна мисия” обобщава един от бизнесмените на масата. За координатор на инициативата дружината определя присъстващия ръководител на украинските въоръжени сили - генерал Валерий Залужни. Споразумението е само устно и на ушенце, за да не се оставят следи, но то достига до президента Зеленски, който според заговорниците трябва да одобри саботажната операция и той го прави.

Но известно време след това най-неочаквано холандското военно разузнаване разкрива плана и според няколко източника алармира ЦРУ на САЩ, което информира Германия и съветва Зеленски да спре операцията. Президентът направил опит в тази посока, но неговият най-верен съмишленик Залужни игнорирал заповедта му - саботажният екип вече е изпратен, отговаря военен №1 на държавния глава на Украйна, като не може да бъде отзован, тъй като всеки контакт с неговите членове би компрометирал операцията.

По-рано тази година Зеленски уволни верния Залужни, като административният акт бе представен пред медиите като елеминиране на потенциален политически съперник. Който по волята на президента сега е посланик във Великобритания с... имунитет срещу съдебно преследване!

След атаката, която унищожи три от четирите тръбопровода, съставляващи газопроводите на “Северен поток - 2”, цените на енергията скочиха рязко - припомниха в четвъртък западните медии. Както бе споменато, днес дори само Германия плаща около 1 милион евро на ден за наем на плаващи терминали за природен газ, които частично са заместили руските газови потоци, канализирани някога от “Северен поток”.

В интерес на истината, Германия, Дания, Швеция и Съединените щати, наред с други страни, изпратиха военни кораби, водолази, подводни дронове и самолети, за да разследват района около течовете на газ. И докато датското и шведското разследване приключиха по-рано тази година без заключения, още през ноември 2022 г. германските следователи са били установили украинската следа в диверсията. Но кой ли е спрял тогава оповестяването ѝ и най-вече сериозното разработване на дирята - питат сега медиите в Германия и цяла Западна Европа.