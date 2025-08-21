Задържаха украинец в Италия, заподозрян за експлозиите на газопроводите „Северен поток 1“ и „Северен поток 2“

В италианската провинция Римини, по искане на германската федерална прокуратура, е задържан украинският гражданин Сергей К. Той е заподозрян в участие в експлозиите на газопроводите „Северен поток 1“ и „Северен поток 2“. Това е съобщено на уебсайта на германската прокуратура.

Мъжът е арестуван въз основа на европейска заповед за арест, издадена на 18 август 2025 г.

Според германското разследване, Сергей К. е бил част от група, която е поставила взривни устройства на газопроводи през септември 2022 г. Заподозреният е бил един от координаторите на тази операция. За да стигне до газопроводите, групата е наела яхта от германска компания чрез посредници, използвайки фалшифицирани документи.

Планира се задържаният да бъде екстрадиран в Германия и да бъде изправен пред съда.

Експлозиите на газопроводите в Балтийско море станаха в нощта на 28 септември 2022 г. „Уолстрийт джърнъл“ писа, че операцията е била замислена през май 2022 г. от група украински офицери. Те смятаха идеята за взривяване на газопровода, по който руският газ продължаваше да тече към Германия, носейки милиарди долари на Москва, за най-добрия начин да накарат Владимир Путин да „плати за агресията си“. Украинският президент Володимир Зеленски първоначално одобри плана, но ЦРУ, след като научи за него, го помоли да се откаже от операцията. Украинският президент поиска подготовката да бъде прекратена, но Валерий Залужни, който по това време заемаше поста главнокомандващ на украинските въоръжени сили, игнорира заповедта, отбелязва WSJ.

На 14 август 2024 г. стана известно, че Германия е издала заповед за арест на украинския водолаз Владимир Журавльов, заподозрян в участие в експлозиите в „Северен поток“. Заповедта е изпратена до Полша през юни, където живееше заподозреният, но полските власти не отговориха на искането на Германия и водолазът вероятно е успял да замине за Украйна. Германското разследване смята, че координатор на експлозиите е Роман Червински, украински полковник, служил в Силите за специални операции. Той беше арестуван в Украйна по обвинения в злоупотреба с власт, но през юли 2024 г. съдът го освободи под гаранция.